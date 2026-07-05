Escándalo en el Mundial 2026: La ayuda de la FIFA a Estados Unidos y respuesta de Donald Trump

Se destapa el escándalo más grande del Mundial 2026. FIFA con gran ayuda a la selección de Estados Unidos y Trump lo celebra.
La FIFA confirmó este domingo que dejó sin efecto la suspensión automática de Folarin Balogun y podrá jugar ante Bélgica.
El delantero de Estados Unidos fue habilitado para disputar el duelo de octavos de final del Mundial 2026 en Seattle.
El organismo rector del fútbol mundial informó la decisión a través de un comunicado oficial.
La FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución de la sanción.
La medida establece un período de prueba de un año para el atacante estadounidense.
Balogun había sido expulsado en el partido frente a Bosnia-Herzegovina tras una acción que generó mucha controversia.
Las repeticiones mostraron que el contacto con su rival fue accidental al pisarle la parte posterior de la pierna.
Inicialmente, la tarjeta roja implicaba que el delantero debía perderse automáticamente el siguiente compromiso.
Tras revisar el caso, la FIFA decidió permitir que el goleador esté disponible para enfrentar a Bélgica.
La noticia fue recibida con entusiasmo por la selección de Estados Unidos, que recupera a una de sus principales figuras.
El presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente la resolución y afirmó que se corrigió una "gran injusticia".
También agradeció a la FIFA por reconsiderar la sanción impuesta al atacante.
Días antes, Marco Rubio había cuestionado la expulsión y pidió un mecanismo de apelación para este tipo de decisiones.
El Comité Disciplinario de la FIFA ya ha utilizado este tipo de medidas en casos anteriores.
Uno de los precedentes más recientes fue el de Cristiano Ronaldo, cuya sanción fue reducida tras la intervención del organismo disciplinario.