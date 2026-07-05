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Escándalo en el Mundial 2026: La ayuda de la FIFA a Estados Unidos y respuesta de Donald Trump

El Comité Disciplinario de la FIFA ya ha utilizado este tipo de medidas en casos anteriores

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 13:23
Escándalo en el Mundial 2026: La ayuda de la FIFA a Estados Unidos y respuesta de Donald Trump
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Se destapa el escándalo más grande del Mundial 2026. FIFA con gran ayuda a la selección de Estados Unidos y Trump lo celebra.

Fotos: EFE.
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La FIFA confirmó este domingo que dejó sin efecto la suspensión automática de Folarin Balogun y podrá jugar ante Bélgica.

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El delantero de Estados Unidos fue habilitado para disputar el duelo de octavos de final del Mundial 2026 en Seattle.

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El organismo rector del fútbol mundial informó la decisión a través de un comunicado oficial.

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La FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para suspender la ejecución de la sanción.

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La medida establece un período de prueba de un año para el atacante estadounidense.

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Balogun había sido expulsado en el partido frente a Bosnia-Herzegovina tras una acción que generó mucha controversia.

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Las repeticiones mostraron que el contacto con su rival fue accidental al pisarle la parte posterior de la pierna.

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Inicialmente, la tarjeta roja implicaba que el delantero debía perderse automáticamente el siguiente compromiso.

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Tras revisar el caso, la FIFA decidió permitir que el goleador esté disponible para enfrentar a Bélgica.

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La noticia fue recibida con entusiasmo por la selección de Estados Unidos, que recupera a una de sus principales figuras.

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El presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente la resolución y afirmó que se corrigió una "gran injusticia".

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También agradeció a la FIFA por reconsiderar la sanción impuesta al atacante.

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Días antes, Marco Rubio había cuestionado la expulsión y pidió un mecanismo de apelación para este tipo de decisiones.

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El Comité Disciplinario de la FIFA ya ha utilizado este tipo de medidas en casos anteriores.

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Uno de los precedentes más recientes fue el de Cristiano Ronaldo, cuya sanción fue reducida tras la intervención del organismo disciplinario.

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