Fichajes: Real Madrid suma alta y problema con Olise-; futuro de Vozinha y giro con Vinicius

Real Madrid se hace de nuevo jugadores, pero tiene problemas; Vozinha codiciado. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Bazoumana Touré ya es nuevo jugador del Newcastle. El extremo marfileño deja el Hoffenheim para unirse a las 'Urracas', que desembolsaron alrededor de 50 millones de euros por su fichaje. Con apenas 20 años, el atacante fue una de las grandes revelaciones de la Bundesliga, donde firmó cinco goles y 12 asistencias. Además, llegó al torneo tras disputar el Mundial 2026.
Romeo Hueso seguirá ligado al Atlético de Madrid hasta 2029. El joven futbolista amplió su contrato después de una campaña en la que mostró una importante evolución y todo apunta a que realizará la pretemporada bajo las órdenes de Diego Simeone.
Trincão despierta el interés del fútbol saudí. De acuerdo con Fabrizio Romano, el Al Ahli mantiene conversaciones con el Sporting de Portugal para cerrar el fichaje del portugués por una cifra cercana a los 50 millones de euros. El atacante de 26 años, que actualmente disputa el Mundial, vería con buenos ojos un cambio de destino hacia Arabia Saudita.
Jakub Kaminski se acerca al Benfica. Florian Plettenberg asegura que el club lisboeta está listo para pagar unos 20 millones de euros por el extremo polaco, quien viene de destacar con el Colonia tras aportar siete goles y dos asistencias durante la última temporada de la Bundesliga.
Riyad Mahrez ya puede negociar con cualquier club. Fabrizio Romano informó que el experimentado futbolista quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con el Al Ahli.
Dayot Upamecano fue contundente sobre Michael Olise. Después del encuentro entre Paraguay y Francia, el defensor del Bayern Múnich aseguró que su compañero continuará en el club alemán, descartando así los rumores que lo vinculan con el Real Madrid.
La Juventus avanza por Franck Kessié. El mediocampista, actualmente sin equipo, es uno de los principales objetivos del club italiano, que prepara una oferta de tres temporadas con un salario cercano a los cinco millones de euros por campaña, además de una opción para extender el contrato un año más.
Anan Khalaili está muy cerca de convertirse en jugador del Inter de Milán. El conjunto italiano acelera las negociaciones con el Union Saint-Gilloise para cerrar la transferencia en los próximos días por una cifra cercana a los 20 millones de euros.
Manchester United sigue de cerca a Andrey Santos. Según The Athletic, el club inglés analiza la incorporación del centrocampista del Chelsea. Aunque todavía no existen conversaciones formales entre ambas instituciones, varios equipos ya han contactado con el entorno del futbolista brasileño de 22 años.
Atlético y Sporting siguen negociando por Hjulmand. El conjunto madrileño mantiene su interés en incorporar al mediocampista danés, aunque todavía no existe acuerdo económico. Los rojiblancos ofrecen 35 millones de euros más cinco en variables, mientras que el Sporting exige 40 millones fijos más otros cinco por objetivos.
Jürgen Klopp está cada vez más cerca de dirigir a Alemania. Fabrizio Romano asegura que el entrenador alemán aceptó convertirse en el nuevo seleccionador nacional. Solo restan por definirse algunos detalles relacionados con su contrato y su salida del Grupo Red Bull.
Leandro Trossard podría continuar su carrera en Turquía. The Athletic informa que el Arsenal alcanzó un acuerdo con el Besiktas para traspasar al extremo belga por una cantidad cercana a los 20 millones de euros.
Manchester City no contempla la salida de Rúben Dias. TEAMtalk señala que Real Madrid, Barcelona y Chelsea consultaron por el defensor portugués, pero la respuesta del club inglés fue clara: el central no está disponible para ser transferido.
Denzel Dumfries fue anunciado como nuevo futbolista del Real Madrid. El lateral derecho neerlandés llega procedente del Inter de Milán y firmó un contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2030, después de que ambos clubes hicieran oficial la operación.
El futuro de Vozinha está abierto tras su destacada participación en el Mundial 2026. El arquero caboverdiano, de 40 años, finalizó su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio y actualmente puede negociar con cualquier equipo como agente libre.
De acuerdo con Sports Illustrated, el veterano guardameta llamó la atención de varios clubes gracias a sus brillantes actuaciones durante la Copa del Mundo, donde fue una de las grandes figuras de Cabo Verde. Entre los equipos que siguen de cerca su situación aparecen Cruz Azul de México, Ceará de Brasil, Olimpia de Paraguay, Deportivo Riestra de Argentina e Inter Miami de la MLS, todos con la posibilidad de ficharlo sin pagar traspaso.
Vinicius Júnior atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera después de sus sobresalientes actuaciones en el Mundial 2026. El atacante brasileño ha sido determinante desde el inicio del torneo, consolidándose como uno de los futbolistas más destacados del planeta y reforzando su candidatura para pelear por premios individuales, incluido el Balón de Oro.
A pesar del excelente nivel que exhibe, en el Real Madrid no existe inquietud por su futuro. En la directiva del club mantienen total tranquilidad respecto a la situación contractual del brasileño y continúan siguiendo la misma política que aplican con el resto de integrantes de la plantilla, sin modificar su estrategia por el gran momento que vive el extremo.