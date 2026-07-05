Fichajes: Real Madrid suma alta y problema con Olise-; futuro de Vozinha y giro con Vinicius

De acuerdo con Sports Illustrated, el veterano guardameta llamó la atención de varios clubes gracias a sus brillantes actuaciones durante la Copa del Mundo, donde fue una de las grandes figuras de Cabo Verde. Entre los equipos que siguen de cerca su situación aparecen Cruz Azul de México, Ceará de Brasil, Olimpia de Paraguay, Deportivo Riestra de Argentina e Inter Miami de la MLS, todos con la posibilidad de ficharlo sin pagar traspaso.