Los cortes de energía en Honduras para este lunes 6 de julio: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que habrá cortes de energía eléctrica programados para este lunes 6 de julio en varias zonas del Distrito Central y San Pedro Sula.
Según la empresa energética, las interrupciones de este servicio se deberán a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. A continuación el listado de los lugares que no tendrán luz durante varias horas este lunes.
Distrito Central F.M.: de 8:00 a. m. a 9:00 a. m.
Funeraria Jardines de Paz Suyapa, Aldea de Suyapa, Sector La Plaza, Barrio El Cruz, colonia. Suyapita, parte del Hospital Fundación María, Centro Hondureño del Niño Quemado, Aserradero Serma, Barrio El Calvario, Sector Sinaí, aldea Suyapa y zonas aledañas.
Distrito Central F.M.: de 8: a. m. a 2:00 p. m.
Nacional de Ingenieros Coliseum, parte de Prados Universitarios atrás del Coliseum, Condominios Esmeralda, Arteco y zonas aledañas.
San Pedro Sula, Cortés: 8:45 a. m. a 2:45 p. m.
Residencial Villas del Bosque I, residencial Monte Alegre, residencial Villas del Bosque II, residencial Maple y residencial Campisa Etapa I.
En ese sentido, la ENEE insta a la población a tomar medidas como desconectar sus aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones.
Asimismo, insta a estar al tanto de los canales oficiales ante cualquier modificación en la programación de cortes energéticos.