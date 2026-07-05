Los cortes de energía en Honduras para este lunes 6 de julio: zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que habrá cortes de energía eléctrica programados para este lunes 6 de julio en varias zonas del Distrito Central y San Pedro Sula.

Según la empresa energética, las interrupciones de este servicio se deberán a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. A continuación el listado de los lugares que no tendrán luz durante varias horas este lunes.