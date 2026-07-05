Jürgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania; Fabrizio Romano lo confirma

Dallas, Estados Unidos.- Tras la salida de Julian Nagelsmann como entrenador de la Selección de Alemania, todos los caminos apuntaban a un mismo nombre: Jürgen Klopp y pese a que su regreso a los banquillo era poco probable, Fabrizio Romano soltó la bomba.
El reconocido periodista italiano, famoso por dar las exclusivas más destacada en el mundo de los fichajes, confirmó la llegada de Jürgen Klopp con un posteo en sus redes sociales.
"URGENTE: Jürgen Klopp, nuevo entrenador principal de Alemania. Klopp ha aceptado tomar el cargo; detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB aún en discusión, pero él será el nuevo DT. Klopp está de vuelta", acompañado de una foto con su mítica frase: "HERE WE GO".
¿Dónde estaba Jürgen Klopp?
El entrenador alemán de 59 años dejó Liverpool después de nueve temporadas al mando del club, en las cuales ganó una Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes, además de ser nombrado como el mejor técnico del mundo por la FIFA en la temporada 2019-2020.
Los años pasaron y el desgaste fue tal, que en 2024 dijo adiós a los banquillos para ocupar un lugar en el Grupo Red-Bull, específicamente como Director Global de Fútbol, encargado de supervisar la red internacional de clubes de la compañía (incluyendo el RB Leipzig y el Red Bull Salzburgo), además de desarrollar la filosofía de juego, orientar a los entrenadores y supervisar el mercado de fichajes.
¿Qué le viene por delante?
Tras la temprana eliminación de Alemania en el Mundial 2026, los cuatro veces campeones del mundo tendrán que afrontar en septiembre la Fase de Grupos de la Nations League en un grupo con Serbia, Grecia y Países Bajos, que da acceso a una Final Four con los líderes de las otras zonas y el pase a la Eurocopa 2028.
Ese será el primer torneo continental de Jürgen Klopp, que buscará regresar a Alemania a una final europea después de casi 20 años y completar un Mundial a la altura del país en 2030, algo que no consiguen desde Brasil 2014.