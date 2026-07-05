Jürgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania; Fabrizio Romano lo confirma

Dallas, Estados Unidos.- Tras la salida de Julian Nagelsmann como entrenador de la Selección de Alemania, todos los caminos apuntaban a un mismo nombre: Jürgen Klopp y pese a que su regreso a los banquillo era poco probable, Fabrizio Romano soltó la bomba.

El reconocido periodista italiano, famoso por dar las exclusivas más destacada en el mundo de los fichajes, confirmó la llegada de Jürgen Klopp con un posteo en sus redes sociales.

"URGENTE: Jürgen Klopp, nuevo entrenador principal de Alemania. Klopp ha aceptado tomar el cargo; detalles del contrato a largo plazo, proyecto y salida del Grupo RB aún en discusión, pero él será el nuevo DT. Klopp está de vuelta", acompañado de una foto con su mítica frase: "HERE WE GO".