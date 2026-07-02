Embajada de China comunista: "Para TLC, se han ofrecido las mejores ofertas para exportaciones"

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de China continental en Honduras aseguró que, durante las negociaciones para acordar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, la parte asiática ha presentado “las mejores ofertas posibles” para los principales productos de exportación hondureños. El TLC entre el gigante asiático y Honduras ha sido uno de los puntos de debate en el marco de las relaciones diplomáticas entre ambos países, formalizadas en 2023, después de que el país centroamericano rompiera lazos con Taiwán. Expertos han sostenido que la China comunista se ha caracterizado por ser una negociadora dura y astuta en este tipo de acuerdos, logrando su cometido de irrumpir con sus productos en mercados locales, mientras su economía permanece cerrada a las importaciones.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus reveló la relación asimétrica de Honduras con la potencia asiática: cada mes, el déficit comercial aumenta en 256 millones de dólares. Ante consultas de EL HERALDO Plus sobre el avance de las relaciones comerciales, estas fueron las respuestas de la oficina diplomática en Tegucigalpa: ¿Qué tipo de productos son los que más demanda el mercado de China de los productores hondureños? Según datos publicados por el Banco Central de Honduras, en 2025 las exportaciones de Honduras a China ascendieron a 52.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 38.5% y triplica el nivel registrado en 2022 antes del establecimiento de relaciones diplomáticas. La parte china valora mucho los productos agrícolas hondureños y ha aprobado el acceso al mercado chino para productos como café, camarón, banano, melón y mariscos. El Gobierno chino ha enviado en tres ocasiones delegaciones empresariales a Honduras para sostener conversaciones sobre compras, y ha invitado a empresas hondureñas a participar en exposiciones en China. Hasta la actualidad, China importa desde Honduras café por más de 30 millones de dólares, azúcar por 10 millones de dólares, tabaco y puros por más de 4 millones de dólares y siete contenedores de melón de Honduras recién han entrado en el mercado chino meses antes. Cabe destacar que, en 2025, cuatro empresas chinas firmaron con siete empresas hondureñas de camarón cartas de intención de compra por un volumen total de 13,200 toneladas, cuyo precio promedio es un dólar más alto que el ofrecido por Taiwán, lo cual, de concretarse en su totalidad, se estima que generaría aproximadamente 90 millones de dólares en divisas y alrededor de 7,000 puestos de trabajo.

En el área de cooperación ¿qué ofrece China para mejorar la productividad hondureña? China también ha brindado asistencia no reembolsable para apoyar el desarrollo de Honduras en áreas como educación, agricultura, salud, infraestructura y energía. En Comayagua, Valle, El Paraíso, Santa Bárbara, Cortés y Atlántida, el Gobierno de China ha construido seis escuelas agrícolas, equipadas con laboratorios, áreas de procesamiento y aulas, así como con equipos de enseñanza avanzados. Estas escuelas han brindado valiosas oportunidades educativas a los jóvenes rurales hondureños y han contribuido a fortalecer la capacidad de producción y procesamiento agrícola en las comunidades cercanas. En 15 departamentos cafetaleros del país, las 5,000 secadoras solares y 5,000 kits de poda para el cultivo de café donados por China están beneficiando a decenas de miles de familias, mejorando la calidad y la eficiencia de la producción cafetalera.

Para apoyar la lucha contra el dengue, la Fundación GX de Hong Kong, China, donó a Honduras insumos médicos por un valor de 3.6 millones de dólares. Ante desastres como huracanes, inundaciones e incendios, China ha proporcionado varias asistencias humanitarias de emergencia, brindando apoyo oportuno al pueblo hondureño. China está dispuesta a seguir brindando apoyo a los sectores de salud y educación de Honduras, presentado propuestas de proyectos de donación de ambulancias y ampliación de escuelas rurales. Gracias al apoyo del Gobierno chino, desde 2025, China ofrece anualmente 30 becas completas anuales para estudiantes hondureños. Este año, se espera que el número total de estudiantes hondureños en China alcance los 100. La parte china ofrece capacitaciones técnicas a los hondureños también.

¿Cómo está la negociación del acuerdo comercial entre Honduras y China? Desde julio de 2023, ambas partes han celebrado seis rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Honduras y han logrado avances positivos. China ha atendido plenamente las preocupaciones hondureñas durante las negociaciones, ofreciendo las mejores ofertas posibles para los productos de exportación clave, como el café, el camarón, el cacao y el tabaco, lo que demuestra la buena voluntad y máxima sinceridad por parte de China. Durante las negociaciones, ambas partes firmaron e implementaron el Acuerdo de Cosecha Temprana del TLC, mediante el cual China otorgó trato de arancel cero al camarón hondureño, para que el sector camaronero hondureño disfrute de manera anticipada los beneficios del libre comercio.