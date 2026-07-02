Embajada de China comunista: "Para TLC, se han ofrecido las mejores ofertas para exportaciones"

<b>¿Cómo está la negociación del acuerdo comercial entre Honduras y China?</b>Desde julio de 2023, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/honduras-china-negociacion-ultima-ronda-tlc-tratado-libre-comercio-AA21213164" target="_blank">ambas partes han celebrado seis rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)</a> entre China y Honduras y han logrado avances positivos. China ha atendido plenamente las preocupaciones hondureñas durante las negociaciones, ofreciendo las mejores ofertas posibles para los productos de exportación clave, como el café, el camarón, el cacao y el tabaco, lo que demuestra la buena voluntad y máxima sinceridad por parte de China.Durante las negociaciones, ambas partes firmaron e implementaron el Acuerdo de Cosecha Temprana del TLC, mediante el cual China otorgó trato de arancel cero al camarón hondureño, para que el sector camaronero hondureño disfrute de manera anticipada los beneficios del libre comercio.