Un fiasco implementación de acuerdos agrícolas y pesqueros con China

Explicó que se avanza, pero muy lentamente. “Recuerde que aún no se firma el Tratado de Libre Comercio con China en el tema de comercialización de los productos agrícolas”, sostuvo.

Aunque sobre el papel se establecieron varias áreas de cooperación, su implementación efectiva ha sido limitada o nula. La realidad es que Honduras no ha logrado beneficiarse de manera significativa en términos de mejoras productivas, acceso a tecnología, financiamiento o incremento en las exportaciones.

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta ahora, Honduras no ha tenido ningún beneficio de cuatro acuerdos que el gobierno de Xiomara Castro firmó con China para impulsar el sector agrícola, pesquero y de banano, pero estos convenios si han servido para que la nación asiática fortalezca su influencia sin que los productores nacionales reciban una utilidad concreta sostenibles.

“Por el momento los productos autorizados son café y camarón , en cuanto a banana todavía no hay un registro de empacadora exportando”, detalló Lazo.

La implementación de estos pactos no es fácil, porque cuando una empresa hondureña quiere exportar a China , el equivalente de Senasa en China tiene que hacer las inspecciones; algunas veces las hacen por la vía digital, o sea en relación a documentos y otras veces exigen ya visitas presenciales de venir a ver las plantas hasta autorizar el rubro.

Sobre la conformación de un comité agrícola conjunto, como parte de los acuerdos, sostuvo: “De eso no se ha formado nada, incluso creo que el protocolo sobre banana, Senasa no lo tiene habilitado”.

Abarcan agricultura, sanidad, producción de banano y acuicultura, buscando mejorar capacidades productivas y abrir nuevos mercados, sin embargo, los acuerdos no han tenido un impacto significativo en Honduras, mientras que China ya se beneficia exportando filete de tilapia y basa.

Sobre el sector bananero, China abrirá su mercado previo al cumplimiento de los requisitos como una inspección previa a la exportación y cuarentena, durante los primeros dos años, SAG deberá muestrear el 2% de cada lote de exportación, registrar todos los huertos y empacadoras, si se encuentran plagas cuarentenarias el envío no se exportará y los huertos/empacadoras no podrán exportar durante el resto de la temporada.

En cuanto a la acuicultura, se acordó que los asiáticos brindarán apoyo técnico y capacitación para el desarrollo de la acuicultura sostenible, lo cual incluye la posibilidad de intercambios comerciales de productos acuícolas.

Mientras, por un lado, con estos convenios Honduras busca diversificar su oferta exportadora y establecer alianzas estratégicas para un desarrollo económico más sostenible y a la espera que la cooperación con China abra nuevas oportunidades de inversión y acceso a mercados internacionales, por otro, los productores hondureños desconocen tales documentos y continúan produciendo a costos muy altos y de manera rudimentaria.

Para el agricultor Dulio Medina, estos acuerdos parecen haber sido diseñados más en favor de los intereses económicos de China que en beneficio real de Honduras. La apertura de mercados y la transferencia de tecnología, que deberían ser los principales logros, no se han materializado en cambios sustanciales para los productores nacionales, criticó.

Según este productor, a pesar de la firma de estos convenios que ellos desconocen, Honduras no ha visto cambios notables en la productividad agrícola o la modernización de sus sectores agrícola, pesquero y ganadero.

La falta de recursos, infraestructura y coordinación gubernamental ha diluido las expectativas, dejando a los productores locales en condiciones similares o peores que antes de tales acuerdos, “si no pregúnteles a los camaroneros cómo están viviendo ahora después de que suspendieron esa relación y comercio de exportación de camarón con Taiwán. Bueno, pues no están muertos porque Dios es grande”, criticó.

En contraste, los productores hondureños siguen enfrentando obstáculos logísticos, sanitarios y financieros para ingresar a mercados internacionales, incluyendo el chino, sin que los convenios les hayan facilitado realmente ese acceso, lamentó.

“¿Cómo vamos a exportar arroz? A Honduras le cuesta producir por lo caro de los insumos y China le va a comprar arroz, pero a un precio bastante como sucedió con el camarón, entonces ¿qué rentabilidad puede tener un productor exportando a China. Esos convenios más bien resultan lesivos para un sector productor con muchas deficiencias para producir”, criticó Medina.

Él es del criterio que “China le compra de todo, pero todo lo quiere comprar barato. Entonces, los números no llegan a motivar al sector productivo. ¿Por qué no los motiva? Porque los números que generan son números negativos. Entonces, nosotros no estamos a la altura para ofertarle a un mercado como China, porque es un mercado bastante barato”.

Y es que, a pesar de los acuerdos, los representantes de los sectores productivos indican que en Honduras no se han registrado cambios significativos en la producción o en las capacidades de los productores locales y que aún no llega el acceso a la tecnología avanzada o a la capacitación prometida, y los obstáculos logísticos, administrativos y sanitarios siguen siendo una problemática persistente.