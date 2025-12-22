Libre se sigue burlando de lo expresado por el pueblo en las elecciones generales

GANÓ. Es urgente que esta semana haya declaratoria, con o sin la firma del tal Marlon, con o sin publicación en La Gaceta. Ya es demasiado si desde la noche del 30N quedó claro quién ganó.

NUNCA. Por más que aconsejaron a Salvita que apartara a su esposa de la campaña, nunca hizo caso, y ahora se niega a afrontar las consecuencias. Iroshka lo hizo perder las elecciones y, como si eso no fuera suficiente, ahora hará que lo expulsen del PL y que lo desvisen. Marco Antonio en el siglo XXI.

AMDC. La bulla es que Libre deja quebrada la AMDC y que no hay ni para pagarle a las pobres barrenderas. ¡Ahhhh! y hasta la coronilla de jaranas y todos los proyectos paralizados. Y así quieren seguir. Qué valor.

MAÍZ. En el CLE siguió el maíz a peso el fin de semana, producto del boicot al escrutinio por parte de Libre y de los “liberales” melistas de Iroshka, más el Pinu de la resignada bailarina.

ACTAS. El sábado a puras cachas contabilizaron 112 actas y ayer por la tarde apenas llevaban 32. El plan siniestro de Libre es llegar al 30 de diciembre sin declaratoria.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

GOLPE. Bueno, la cosa está bien clara y allá quien se haga el ciego, Libre continúa adelante con su burla a la voluntad popular expresada en las urnas y asestar un golpe de Estado.

GARRAS. Todo esto, por desgracia, con la complicidad de Nasralla y su esposa. Ambos volvieron a caer en las garras de Mel Zelaya, que los usa como tontos útiles para boicotear la declaratoria, y luego culpar al “bipartidismo”.

DEMORAR. Graves denuncias el fin de semana de Ana Paola y de Cossette sobre el boicot al escrutinio. “Continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral”.

SESIÓN. Ana Paola ha denunciado la insistencia de Nerón -el otro consejero- para que tanto ella como Cossette se presenten a una sesión presencial, rechazando, de esa manera, un encuentro virtual.

TRAMPA. “Qué difícil es no concluir que se pretende que ambas caigamos en una trampa, de la cual no podamos salir, y eso haga imposible que el proceso electoral avance”, denuncia APH.

ENCERRONA. O sea, el tal Nerón quiere hacerles una encerrona a APH y a Cossette y que el payasito del MP solo llegue a enchacharlas con la ATIC, las lleven a Támara y santas pascuas con la declaratoria. Ja...je...ji...jo...ju...

SIGUE. Adivinen por qué la Ramona sigue participando en los consejos de ministros. Por enésima vez ampliaron el estado de excepción.