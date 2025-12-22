Analistas instan al nuevo Congreso a priorizar la segunda vuelta

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que entre en funciones el nuevo Congreso Nacional, conformado en su mayoría por nuevos actores políticos, analistas consideran que una de las prioridades del nuevo pleno legislativo debe ser la aprobación de reformas a la Ley Electoral.

Expertos en materia electoral coinciden en que, tras los resultados cerrados de las elecciones generales del 30 de noviembre, implementar la figura de la segunda vuelta electoral otorgaría mayor certidumbre en futuros procesos.

Para el exfiscal general y analista político Edmundo Orellana, la ausencia de una segunda vuelta electoral expone los resultados presidenciales a cuestionamientos recurrentes, especialmente cuando la diferencia entre los candidatos es reducida.

A su juicio, esta situación seguirá repitiéndose si no se implementan reformas estructurales en el marco constitucional.

“Para que este problema no se repita en el futuro, el nuevo Congreso Nacional tendrá que priorizar la incorporación de la segunda vuelta electoral en la Constitución”, sugirió.