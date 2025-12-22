Analistas instan al nuevo Congreso a priorizar la segunda vuelta

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de que entre en funciones el nuevo Congreso Nacional, conformado en su mayoría por nuevos actores políticos, analistas consideran que una de las prioridades del nuevo pleno legislativo debe ser la aprobación de reformas a la Ley Electoral.
Expertos en materia electoral coinciden en que, tras los resultados cerrados de las elecciones generales del 30 de noviembre, implementar la figura de la segunda vuelta electoral otorgaría mayor certidumbre en futuros procesos.
Para el exfiscal general y analista político Edmundo Orellana, la ausencia de una segunda vuelta electoral expone los resultados presidenciales a cuestionamientos recurrentes, especialmente cuando la diferencia entre los candidatos es reducida.
A su juicio, esta situación seguirá repitiéndose si no se implementan reformas estructurales en el marco constitucional.
“Para que este problema no se repita en el futuro, el nuevo Congreso Nacional tendrá que priorizar la incorporación de la segunda vuelta electoral en la Constitución”, sugirió.
En la misma línea, Augusto Aguilar, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó que la segunda vuelta electoral permitiría asegurar que el presidente electo cuente con el respaldo de más del 50% de los votos, lo que reforzaría la legitimidad del mandato.
“A excepción del actual gobierno de Xiomara Castro, en los tres períodos anteriores el presidente fue electo apenas con 35 o 36%”, señaló.
Actualmente, el artículo 236 de la Constitución de la República establece que la fórmula presidencial se define por mayoría simple. Sin embargo, expertos consideran que este mecanismo resulta insuficiente en contextos de alta polarización y competencia cerrada, como el que vive el país en la actualidad
"La segunda vuelta electoral siempre se ha pensado y siempre ha sido un discurso desde la oposición; recuerde cuando Libre era oposición pedía la segunda vuelta, cuando el Partido Nacional era oposición la pedía", indicó la abogada, Karen Guandique.
Sostuvo que "hay un oportunismo político cuando se habla de segunda vuelta, aunque esperaría que en este proceso electoral se hable de verdad, pensando en el bien común de los hondureños y sí creo que es un momento preciso y oportuno para que hablemos de su aprobación".
Analistas coinciden en que la principal reforma pendiente es la implementación de la segunda vuelta electoral, con el objetivo de evitar disputas poselectorales, reducir la incertidumbre política y fortalecer la estabilidad y legitimidad del sistema democrático en Honduras.
El actual período legislativo, que concluye en enero de 2026, transcurre sin que el Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, haya aprobado reformas electorales. Esta omisión obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a organizar los próximos comicios bajo las mismas disposiciones vigentes en 2021.