Congreso instruye a comisión especial para investigar sobre el proceso electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión permanente del Congreso Nacional anunció convocatoria para este viernes a los jefes de bancada del legislativo para escuchar el informe de la comisión especial sobre el análisis de las elecciones de 2025, ante la tardanza en el inicio del escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En un comunicado oficial, el Congreso informó que reunirá a los jefes de bancada para construir consensos y definir una agenda legislativa prioritaria centrada en salud pública, inversión y empleo, fortalecimiento productivo, infraestructura, derechos laborales y humanos, protección a migrantes, modernización educativa y seguridad. La comisión permanente instruyó además a la comisión especial, creada en marzo de 2025, a ampliar las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral y documentar cualquier irregularidad.

La Ley Electoral establece que el CNE tiene un plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la votación para emitir la declaratoria y publicarla oficialmente. Sin embargo, la Constitución faculta al Congreso a realizar el escrutinio y declarar elecciones si el órgano electoral no cumple su obligación. En caso de persistir la falta de declaratoria, el pleno podría revisar voto por voto las más de 19 mil juntas receptoras a nivel nacional, reza el comunicado. No obstante, expertos y representantes de la oposición han señalado que la conformación de la comisión permanente podría ser ilegal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, confirmó que las bancadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional (PNH) participarán en la autoconvocatoria del pleno, programada para este viernes 19 de diciembre. Espinoza aseguró que la sesión adoptará resoluciones clave para la defensa del sistema democrático y reafirmó que el Congreso asumirá su responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

Elecciones primarias y generales