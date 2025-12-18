Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras

Tras 18 días sin resultados electorales, este jueves 18 de diciembre, inició el escrutinio especial que dará finalmente al ganador de las elecciones en Honduras.
El escrutinio especial inició este jueves a las 3:30 de la tarde.
Las urnas y las actas para revisar se encuentran en el Centro Logístico Electoral (CLE) desde hace más de dos semanas.
El escrutinio especial estaba programado para que iniciara el pasado fin de semana, sin embargo, desacuerdos entre los partidos mantuvieron en vilo el proceso.
En las imágenes compartidas en vivo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede ver cómo llevan las maletas que entran en el escrutinio.
Los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) abrieron las primeras urnas.
El CNE afirmó que todo está listo, desde los materiales hasta el personal para que realice el escrutinio.
Cada urna y cada papeleta está siendo revisada por los escrutadores de manera pública.
El personal trabajará en dos turnos de 12 horas cada uno.
La transmisión se lleva en vivo en el canal de YouTube del CNE.