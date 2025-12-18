  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras

Este jueves 18 de diciembre finalmente inició el escrutinio especial que dará al ganador de las elecciones en Honduras. Aquí las primeras imágenes del proceso

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 16:23
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
1 de 10

Tras 18 días sin resultados electorales, este jueves 18 de diciembre, inició el escrutinio especial que dará finalmente al ganador de las elecciones en Honduras.

 Fotos: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
2 de 10

El escrutinio especial inició este jueves a las 3:30 de la tarde.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
3 de 10

Las urnas y las actas para revisar se encuentran en el Centro Logístico Electoral (CLE) desde hace más de dos semanas.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
4 de 10

El escrutinio especial estaba programado para que iniciara el pasado fin de semana, sin embargo, desacuerdos entre los partidos mantuvieron en vilo el proceso.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
5 de 10

En las imágenes compartidas en vivo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede ver cómo llevan las maletas que entran en el escrutinio.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
6 de 10

Los miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) abrieron las primeras urnas.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
7 de 10

El CNE afirmó que todo está listo, desde los materiales hasta el personal para que realice el escrutinio.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
8 de 10

Cada urna y cada papeleta está siendo revisada por los escrutadores de manera pública.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
9 de 10

El personal trabajará en dos turnos de 12 horas cada uno.

 Foto: Cortesía CNE
Las primeras imágenes del inicio del escrutinio especial en Honduras
10 de 10

La transmisión se lleva en vivo en el canal de YouTube del CNE.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos