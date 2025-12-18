  1. Inicio
Oficinas estatales siguen atendiendo en horarios normales; solo una no opera

Todas las entidades estatales que funcionan en la capital, están trabajando con normalidad; están a la espera de un comunicado para saber que días tendrán libres, a excepción del Instituto de la Propiedad (IP) que permanece en protesta.

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 15:23
En el Centro Cívico Gubernamental (CCG) el ambiente laboral y de atención a los usuarios se desarrolla con total normalidad.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En todas las torres de oficinas estatales del Centro Cívico Gubernamental (CCG), donde funcionan la mayor parte de las Secretarías de Estado, hay un ambiente de trabajo dentro de los parámetros normales.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
El Servicio de Administración de Rentas (SAR) atenderá en horario normal todos los días; sólo están a la espera de una comunicación oficial para saber qué días se van de vacaciones.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En la Secretaría de Finanzas (Sefin) las labores están desarrollándose con regularidad; sus trabajadores están a la espera de una comunicación para saber sobre qué días no trabajarán en Navidad y Año Nuevo.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Al consultarles, ¿hasta qué día estarán trabajando?, su respuesta fue que: lo único que saben es que posiblemente descanse el 24 y 25 de diciembre, y el 31 de diciembre y 1 de enero.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En la Dirección General de Sanidad Pública de la Secretaría de Salud, informaron que están a la espera del aviso de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, pero mientras tanto, trabajarán todos los días que se les indique.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Al igual que las demás entidades estatales, la Secretaría de Salud laborará mañana viernes y el lunes 22 y martes 23 de diciembre; posiblemente el 24 y 25 de diciembre tendrán libre, para regresar el viernes 26.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En el Correo Nacional de Honduras (Honducor) no han detenido sus actividades y sus puertas están abiertas para los usuarios, desde las 8:00 de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Los empleados del Correo Nacional tienen claro, que si llegan a tener días libres, al igual que en otras instituciones estatales, sólo serán los días 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Los usuarios del Correo Nacional continúan llegando con regularidad para hacer el envío de sus cartas y otros artículos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
En las instituciones que funcionan en el complejo del Centro Cívico Gubernamental (CCG) todo sigue normal, en el preámbulo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La otra semana se definiría que días van y cuáles no.

Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Empleados del Área de Consultorías del Instituto de la Propiedad (IP) siguen en protesta, por la falta de pago de sus salarios. Les adeudan entre cuatro y seis meses.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Las dos oficinas del Instituto de la Propiedad (IP) están cerradas al público. Miles de ciudadanos que han querido hacer sus trámites, no han podido, ya que sus empleados están en una huelga permanente.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
Desde el lunes 8 de diciembre, los burócratas del Instituto de la Propiedad (IP), cerraron las puertas, en reclamo a la falta de compromiso del Estado, de hacerles efectivos sus pagos.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
