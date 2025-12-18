  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas

Las hijas del expresidente Juan Orlando Hernández asistieron al traspaso de mando de las FF AA y comentaron sobre la postura de su padre frente al proceso electoral

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 15:08
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
1 de 10

Daniela e Isabela Hernández, hijas del expresidente Juan Orlando Hernández, liberado el 1 de diciembre de 2025 tras un indulto del expresidente estadounidense Donald Trump, afirmaron que su padre mantiene confianza en el proceso democrático del país.

 Foto: redes sociales
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
2 de 10

Las jóvenes asistieron este jueves al Campo Parada Marte para presenciar la ceremonia de traspaso de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 Foto: EL HERALDO
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
3 de 10

En el acto marcó el relevo del general Roosevelt Hernández, general en condición de retiro y su sucesor Héctor Valerio como jefe del Estado Mayor Conjunto.

 Foto: EL HERALDO
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
4 de 10

"Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retira, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado", expresó Isabela Hernández sobre la presencia con su hermana en el acto protocolario.

 Foto: EL HERALDO
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
5 de 10

Al ser consultadas sobre la opinión de su padre respecto al proceso electoral, las hijas señalaron:

Foto: EFE
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
6 de 10

"Como familia sostenemos nuestra fe en el proceso democrático del país, y como hondureños estamos a la expectativa, confiando que se va a cumplir la ley y que el próximo año Honduras va a retornar a la esperanza".

 Foto: redes sociales
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
7 de 10

Las hijas también indicaron que, por el momento, Juan Orlando Hernández no tiene planes de regresar al país.

 Foto: redes sociales
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
8 de 10

A través de su cuenta de X, el 16 de diciembre, Hernández instó a mantener la atención en el escrutinio especial y a esperar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayando que el proceso debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad y por observación nacional e internacional.

 Foto: EL HERALDO
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
9 de 10

Sus declaraciones se producen luego del mensaje de la presidenta Xiomara Castro, quien aseguró haber recibido información de inteligencia según la cual el expresidente planearía ingresar al país para proclamar al ganador de las elecciones, presuntamente poniendo en riesgo el orden constitucional.

 Foto: redes sociales
¿Qué opina JOH sobre el proceso electoral? Esto revelaron sus hijas
10 de 10

La ceremonia de traspaso de mando, que inició a las 10:00 de la mañana, también incluyó el retiro de oficiales de la XXVIII Promoción de las Fuerzas Armadas.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos