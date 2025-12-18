  1. Inicio
¿Por qué asistieron las hijas de JOH a la ceremonia de traspaso de mando en las FF AA?

Las hijas del exmandatario Juan Orlando Hernández recientemente indultado en EE. UU. por Donald Trump asistieron a la ceremonia de traspaso de mando de las Fuerzas Armadas

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 14:09
Las hijas del expresidente, Juan Orlando Hernández (2014-2022), asistieron este jueves al Campo Parada Marte, en Tegucigalpa, para presenciar la ceremonia de traspaso de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cuáles fueron los motivos?

 Foto: Elvis Mendoza| EL HERALDO
Las jóvenes explicaron que su presencia en el acto respondió al respaldo y agradecimiento hacia los militares que se retiraron ese día.

 Foto: Elvis Mendoza| EL HERALDO
"Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retira, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado", expresó Isabela Hernández.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Durante entrevista en medios de comunicación, también se refirieron a la situación de su padre, quien fue liberado en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, luego de haber sido condenado en 2022 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
Señalaron que se encuentra en buen estado y enfocado en su familia.

 Foto: Elvis Mendoza| EL HERALDO
Las hijas del exmandatario indicaron además que, por el momento, Juan Orlando Hernández no tiene planes de regresar a Honduras.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
"Lo que ha dicho mi papá es lo que la familia sostiene: por ahora no tiene intenciones de regresar al país. Cuando sea más prudente, así lo será", manifestó Daniela Hernández.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
La ceremonia, que inició a las 10:00 de la mañana, formó parte del relevo de la alta cúpula militar y del retiro de oficiales de la XXVIII Promoción de las Fuerzas Armadas.

Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
El evento protocolario marcó un relevo ordenado en la institución castrense a Héctor Benjamín Valerio, tras la salida de Roosevelt Hernández como general, ahora en condición de retiro, de la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
El acto contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, así como de autoridades civiles y militares.

 Foto: Elvis Mendoza| EL HERALDO
