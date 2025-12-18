¿Por qué asistieron las hijas de JOH a la ceremonia de traspaso de mando en las FF AA?

Las hijas del expresidente, Juan Orlando Hernández (2014-2022), asistieron este jueves al Campo Parada Marte, en Tegucigalpa, para presenciar la ceremonia de traspaso de mando y retiro de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cuáles fueron los motivos?
Las jóvenes explicaron que su presencia en el acto respondió al respaldo y agradecimiento hacia los militares que se retiraron ese día.
"Estamos respaldando a un grupo de militares que hoy se retira, dándole nuestro agradecimiento por su servicio cuando el país más lo ha necesitado", expresó Isabela Hernández.
Durante entrevista en medios de comunicación, también se refirieron a la situación de su padre, quien fue liberado en Estados Unidos tras recibir un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, luego de haber sido condenado en 2022 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.
Señalaron que se encuentra en buen estado y enfocado en su familia.
Las hijas del exmandatario indicaron además que, por el momento, Juan Orlando Hernández no tiene planes de regresar a Honduras.
"Lo que ha dicho mi papá es lo que la familia sostiene: por ahora no tiene intenciones de regresar al país. Cuando sea más prudente, así lo será", manifestó Daniela Hernández.
La ceremonia, que inició a las 10:00 de la mañana, formó parte del relevo de la alta cúpula militar y del retiro de oficiales de la XXVIII Promoción de las Fuerzas Armadas.
El evento protocolario marcó un relevo ordenado en la institución castrense a Héctor Benjamín Valerio, tras la salida de Roosevelt Hernández como general, ahora en condición de retiro, de la jefatura del Estado Mayor Conjunto.
El acto contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, así como de autoridades civiles y militares.