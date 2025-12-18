Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA

La ceremonia oficial del traspaso de mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, inició este jueves 18 de diciembre en el Campo Parada Marte con importantes nombramientos.
El acto protocolario que inició al filo de las 10:00 de la mañana contó con la presencia de autoridades de gobierno, civiles y la institución castrense, en un ambiente de formalidad.
Roosevelt Hernández, dirigió algunas palabras ante los presentes para despedirse de su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y además, darle el paso a Héctor Benjamín Valerio Ardón, a quien propuso como su reemplazo.
Durante el evento, también se oficializaron varios nombramientos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, reafirmando cambios en diferentes rangos y roles.
El general Luis Alonso Rosales Cardoza fue designado como subjefe del Estado Mayor Conjunto, mientras que el general Alexander Lanza Ávila fue nombrado inspector general de las FF AA.
Asimismo, el general Rodimiro Murillo Aguilar asumió como comandante del Ejército, en un momento de importantes movimientos en la alta jerarquía militar.
Para la Fuerza Aérea Hondureña, fue designado el general Januario Paz López, y el capitán Ricardo Jesús Dubón Cabrera tomó la comandancia de la Fuerza Naval.
Por su parte, Antúnez Medina fue nombrado comandante de la Policía Militar del Orden Público, consolidando cambios en las fuerzas de seguridad del país.
El acto contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro y otras figuras institucionales como Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.
De acuerdo con lo anunciado por "Mel Zelaya", expresidente del país, Roosevelt Hernández, que dejó su cargo, asumirá como nuevo secretario de Defensa y se integrará al gabinete de gobierno.
No obstante, este nombramiento todavía no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Xiomara Castro.
Por su parte, el nuevo jefe de las FF AA, Héctor Benjamín Valerio Ardón, compareció ante los presentes asegurando que asumirá el cargo con responsabilidad.
Sobre las elecciones generales llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre, Valerio Ardón, señaló que las Fuerzas Armadas cumplieron con la misión de "protegerlas". Asimismo, garantizó que la institución castrense respaldará la declaratoria oficial del CNE.
"Finalizaremos garantizando con firmeza y responsabilidad el respaldo total a la voluntad soberana del pueblo hondureño, que será legítimamente expresada en la declaratoria oficial de CNE", manifestó.