Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA

Las FF AA llevan a cabo este jueves el traspaso de mando en un acto oficial en Campo Parada Marte, con importantes nombramientos y presencia de autoridades

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 11:48
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
1 de 14

La ceremonia oficial del traspaso de mando de las Fuerzas Armadas de Honduras, inició este jueves 18 de diciembre en el Campo Parada Marte con importantes nombramientos.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
2 de 14

El acto protocolario que inició al filo de las 10:00 de la mañana contó con la presencia de autoridades de gobierno, civiles y la institución castrense, en un ambiente de formalidad.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
3 de 14

Roosevelt Hernández, dirigió algunas palabras ante los presentes para despedirse de su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y además, darle el paso a Héctor Benjamín Valerio Ardón, a quien propuso como su reemplazo.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
4 de 14

Durante el evento, también se oficializaron varios nombramientos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, reafirmando cambios en diferentes rangos y roles.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
5 de 14

El general Luis Alonso Rosales Cardoza fue designado como subjefe del Estado Mayor Conjunto, mientras que el general Alexander Lanza Ávila fue nombrado inspector general de las FF AA.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
6 de 14

Asimismo, el general Rodimiro Murillo Aguilar asumió como comandante del Ejército, en un momento de importantes movimientos en la alta jerarquía militar.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
7 de 14

Para la Fuerza Aérea Hondureña, fue designado el general Januario Paz López, y el capitán Ricardo Jesús Dubón Cabrera tomó la comandancia de la Fuerza Naval.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
8 de 14

Por su parte, Antúnez Medina fue nombrado comandante de la Policía Militar del Orden Público, consolidando cambios en las fuerzas de seguridad del país.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
9 de 14

El acto contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro y otras figuras institucionales como Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
10 de 14

De acuerdo con lo anunciado por "Mel Zelaya", expresidente del país, Roosevelt Hernández, que dejó su cargo, asumirá como nuevo secretario de Defensa y se integrará al gabinete de gobierno.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
11 de 14

No obstante, este nombramiento todavía no ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Xiomara Castro.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
12 de 14

Por su parte, el nuevo jefe de las FF AA, Héctor Benjamín Valerio Ardón, compareció ante los presentes asegurando que asumirá el cargo con responsabilidad.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
13 de 14

Sobre las elecciones generales llevadas a cabo el pasado 30 de noviembre, Valerio Ardón, señaló que las Fuerzas Armadas cumplieron con la misión de "protegerlas". Asimismo, garantizó que la institución castrense respaldará la declaratoria oficial del CNE.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Así se desarrolla la ceremonia de traspaso de mando de las FF AA
14 de 14

"Finalizaremos garantizando con firmeza y responsabilidad el respaldo total a la voluntad soberana del pueblo hondureño, que será legítimamente expresada en la declaratoria oficial de CNE", manifestó.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
