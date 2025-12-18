En fotos: filas, resguardo militar y retrasos marcan el ambiente en afueras del CLE

Filas de representantes de partidos políticos, fuerte resguardo militar y congestión vehicular caracterizan el ambiente en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde aún no inicia el escrutinio especial.
El proceso es considerado clave debido a la estrecha diferencia entre los candidatos presidenciales, lo que podría definir al próximo presidente del país.
El escrutinio, que contempla la revisión de 2,793 actas con inconsistencias, volvió a registrar una demora pese a que la noche del miércoles el Partido Nacional y el Partido Liberal alcanzaron acuerdos políticos para destrabar el procedimiento.
Aunque el inicio del escrutinio estaba programado para las 7:00 de la mañana, durante varias horas de este jueves se observaron largas filas de representantes partidarios sin que se habilitara el ingreso de los escrutadores al recinto.
Representantes del Partido Nacional, entre ellos, Fernando Anduray, informaron que los escrutadores de su institución ya completaron el proceso de enrolamiento.
Según explicaron, este trámite aún está pendiente para los delegados del Partido Liberal, situación que mantiene en pausa el inicio formal del conteo.
De acuerdo con lo señalado por dirigentes nacionalistas, se prevé que el escrutinio especial comience alrededor de la 1:00 de la tarde, una vez concluido el enrolamiento, el cual indicaron responde a criterios de identificación y transparencia.
El consenso político permitió reactivar un proceso que estaba previsto inicialmente para el 13 de diciembre, pero que fue suspendido por desacuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Cada partido deberá aportar 150 personas para el escrutinio, distribuidas en dos turnos de 12 horas. La revisión será voto por voto y podría involucrar más de 500 mil sufragios.
Mientras tanto, el portal oficial de resultados permanece sin actualización desde el domingo 14 de diciembre a las 4:45 de la tarde, con 38 actas aún pendientes de transmisión. Con el 99.80 % de las actas escrutadas, los resultados preliminares colocan a Nasry Asfura con el 40.54 % (1,305,033 votos), seguido de Salvador Nasralla con el 39.19 % (1,261,849 votos).