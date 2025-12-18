En fotos: filas, resguardo militar y retrasos marcan el ambiente en afueras del CLE

Mientras tanto, el portal oficial de resultados permanece sin actualización desde el domingo 14 de diciembre a las 4:45 de la tarde, con 38 actas aún pendientes de transmisión. Con el 99.80 % de las actas escrutadas, los resultados preliminares colocan a Nasry Asfura con el 40.54 % (1,305,033 votos), seguido de Salvador Nasralla con el 39.19 % (1,261,849 votos).