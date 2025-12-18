Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE

Los representantes del Partido Liberal y Nacional los representantes de las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) se apersonaron desde horas muy tempranas para dar inicio con el escrutinio especial a nivel presidencial.
Los hombres y mujeres que integrarán las JERV hicieron largas filas y fueron revisados por parte de los militares que resguardan las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE).
Los liberales y nacionalistas pasaron por los controles de seguridad para ingresar a las instalaciones del Infop.
Sin embargo, aún se desconoce la hora exacta en que dará inicio el proceso de escrutinio.
Según lo acordado por los liberales y nacionalistas, el escrutinio tuvo que arrancar a las 7:00 de la mañana.
Algunas personas simpatizantes del partido Liberal y Libre denuncian que hay atrasos por culpa del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los observadores internacionales también se hicieron presentes en el llamado al inicio del escrutinio especial.
Un fuerte resguardo de la Policía Militar resguardan las instalaciones del Infop.
Los miembros de ejército revisan exhaustivamente la lista de los nombrados por cada partido político para integrar las JERV.
El CNE aseguró estar listo para iniciar con el escrutinio especial, pero culpan a los partidos políticos de atrasar el proceso.
El escrutinio especial debió iniciar el pasado 13 de diciembre, pero múltiples disturbios han impedido que se lleve a cabo el proceso, lo que ha atrasado la declaratoria oficial.
Aunque los partidos piden un conteo general de las actas, el CNE sostuvo que solo las más de 2 mil actas con inconsistencias serán sometidas a escrutinio especial.