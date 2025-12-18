  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE

Los liberales y nacionalistas acordaron revisar las más de 2 mil actas con inconsistencias que darían a conocer quién fue electo presidente de Honduras

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 07:45
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
1 de 12

Los representantes del Partido Liberal y Nacional los representantes de las Juntas Especiales Receptoras de Votos (JERV) se apersonaron desde horas muy tempranas para dar inicio con el escrutinio especial a nivel presidencial.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
2 de 12

Los hombres y mujeres que integrarán las JERV hicieron largas filas y fueron revisados por parte de los militares que resguardan las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE).

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
3 de 12

Los liberales y nacionalistas pasaron por los controles de seguridad para ingresar a las instalaciones del Infop.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
4 de 12

Sin embargo, aún se desconoce la hora exacta en que dará inicio el proceso de escrutinio.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
5 de 12

Según lo acordado por los liberales y nacionalistas, el escrutinio tuvo que arrancar a las 7:00 de la mañana.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
6 de 12

Algunas personas simpatizantes del partido Liberal y Libre denuncian que hay atrasos por culpa del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
7 de 12

Los observadores internacionales también se hicieron presentes en el llamado al inicio del escrutinio especial.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
8 de 12

Un fuerte resguardo de la Policía Militar resguardan las instalaciones del Infop.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
9 de 12

Los miembros de ejército revisan exhaustivamente la lista de los nombrados por cada partido político para integrar las JERV.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
10 de 12

El CNE aseguró estar listo para iniciar con el escrutinio especial, pero culpan a los partidos políticos de atrasar el proceso.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
11 de 12

El escrutinio especial debió iniciar el pasado 13 de diciembre, pero múltiples disturbios han impedido que se lleve a cabo el proceso, lo que ha atrasado la declaratoria oficial.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Tras acuerdo entre Partido Nacional y Liberal, representantes de las JERV ingresan al CLE
12 de 12

Aunque los partidos piden un conteo general de las actas, el CNE sostuvo que solo las más de 2 mil actas con inconsistencias serán sometidas a escrutinio especial.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Cargar más fotos