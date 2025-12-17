Bajo resguardo y en total tranquilidad los alrededores del Infop tras disturbios

La madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento por parte del partido Libertad y Refundación (Libre) en las afueras del centro electoral del escrutinio especial. Horas tempranas del mismo día todo se mantiene con tranquilidad.
Un grupo de colectivos de Libre protagonizó disturbios en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de Tegucigalpa, donde se encuentra instalado el Consejo Nacional Electoral (CNE), generando tensión en la zona.
La crisis se ha agudizado por la demora del escrutinio especial que debía comenzar el pasado sábado 13 de las al menos 2.792 actas con inconsistencias.
Ayer martes, los disturbios se produjeron contra agentes de la Policía Nacional y este miércoles los ataques se dirigieron contra representantes del Partido Nacional.
Algunos de los representantes permanecieron bajo la carpa mientras se escuchaban gritos de alerta como “cuidado, ahí vienen las piedras”, al tiempo que intentaban esquivar los proyectiles. Hasta el momento se confirmó que hubo algunos heridos que fueron atendidos por personal médico
Este día se realizó un despliegue masivo de militares ante los graves disturbios y enfrentamientos registrados en las últimas horas en las cercanías del recinto.
Cossette López, una de las consejeras del ente electoral de Honduras, afirmó que "solo falta que le metan fuego" a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie un escrutinio especial.
"En este momento yo debo decir que lamento mucho el nivel al que se ha escalado, lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral", dijo López.
A lo anterior se suma otros problemas como el hostigamiento y amenazas que han denunciado López y la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la petición del conteo "voto por voto" que exige el candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla.
El CNE indicó este miércoles que la ley solo autoriza "revisiones y recuentos especiales" con "causales objetivas y específicas", y mediante un "procedimiento formal, reglado y debidamente motivado".