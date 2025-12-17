  1. Inicio
"No puede caminar": Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad

Disturbios entre simpatizantes de los principales partidos políticos dejaron al menos dos personas gravemente heridas durante la madrugada en las instalaciones del Infop

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 10:30
1 de 10

Con la cabeza ensangrentada y múltiples heridas terminaron varios hondureños tras los violentos disturbios registrados durante la madrugada de este miércoles -17 de diciembre- en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). A continuación, lo ocurrido.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
2 de 10

Al menos dos personas resultaron gravemente heridas luego de recibir impactos de piedras en la cabeza. De acuerdo con información preliminar, se trata de dos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre).

Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
3 de 10

En los videos del enfrentamiento, se escucha a diversos hondureños preocupados por los heridos: "No puede caminar" y "esa perdiendo demasiada sangre".

Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
4 de 10

Este es el segundo día consecutivo en que se registran enfrentamientos violentos en las instalaciones del Infop, específicamente, en el Centro Logístico Electoral (CLE), durante horas de la madrugada.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
5 de 10

Los disturbios involucran a militantes de las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre).

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
6 de 10

Ambos episodios han dejado varias personas lesionadas. Incluso, agentes de la Policía Nacional (PN) fueron objeto de ataques mientras intentaban controlar la situación.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
7 de 10

Aunque muchos de los presentes intentaron protegerse utilizando sillas para cubrirse de las pedradas, algunos no lograron esquivarlos y resultaron heridos, no obstante, se descarta la existencia de personas fallecidas a causa de los enfrentamientos.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
8 de 10

Cabe recordar que los representantes de los partidos políticos permanecen en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado dentro del Infop, a la espera del inicio del escrutinio especial.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
9 de 10

Pero, los constantes enfrentamientos entre colectivos han obstaculizado el proceso y, tras varios días de espera, este aún no ha dado inicio.

 Foto: Cortesía
No puede caminar: Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad
10 de 10

Ante la situación, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió que, de continuar los disturbios, el pleno podría sustituir de oficio a los actuales representantes partidarios.

 Foto: Cortesía
