"No puede caminar": Violentos disturbios en el Infop dejan varios heridos de gravedad

Con la cabeza ensangrentada y múltiples heridas terminaron varios hondureños tras los violentos disturbios registrados durante la madrugada de este miércoles -17 de diciembre- en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). A continuación, lo ocurrido.
Al menos dos personas resultaron gravemente heridas luego de recibir impactos de piedras en la cabeza. De acuerdo con información preliminar, se trata de dos militantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
En los videos del enfrentamiento, se escucha a diversos hondureños preocupados por los heridos: "No puede caminar" y "esa perdiendo demasiada sangre".
Este es el segundo día consecutivo en que se registran enfrentamientos violentos en las instalaciones del Infop, específicamente, en el Centro Logístico Electoral (CLE), durante horas de la madrugada.
Los disturbios involucran a militantes de las tres principales fuerzas políticas del país: Partido Liberal (PL), Partido Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre).
Ambos episodios han dejado varias personas lesionadas. Incluso, agentes de la Policía Nacional (PN) fueron objeto de ataques mientras intentaban controlar la situación.
Aunque muchos de los presentes intentaron protegerse utilizando sillas para cubrirse de las pedradas, algunos no lograron esquivarlos y resultaron heridos, no obstante, se descarta la existencia de personas fallecidas a causa de los enfrentamientos.
Cabe recordar que los representantes de los partidos políticos permanecen en el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado dentro del Infop, a la espera del inicio del escrutinio especial.
Pero, los constantes enfrentamientos entre colectivos han obstaculizado el proceso y, tras varios días de espera, este aún no ha dado inicio.
Ante la situación, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió que, de continuar los disturbios, el pleno podría sustituir de oficio a los actuales representantes partidarios.