Maribel Espinoza confirma autoconvocatoria para este viernes 19 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, informó que las bancadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional de Honduras (PNH) confirmaron su participación en la autoconvocatoria realizada para celebrar sesión del pleno del Congreso Nacional. La sesión está programada para este viernes 19 de diciembre y tiene el objetivo de abordar temas considerados prioritarios para el país, como las elecciones en Honduras.

Espinoza señaló que durante el pleno se adoptarán “importantes resoluciones” orientadas a la defensa del sistema democrático, destacando la importancia de que el Congreso Nacional ejerza sus funciones y asuma su responsabilidad frente a los desafíos actuales. La diputada liberal enfatizó que la convocatoria responde a un llamado a anteponer los intereses nacionales, al expresar que “Honduras es primero”, reiterando que las decisiones que se tomen en la sesión estarán enfocadas en la defensa de la democracia y el fortalecimiento institucional.

Autoconvocatoria

Diputados de oposición del Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 19 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con el documento, la sesión iniciará con los actos protocolarios, seguido de la verificación del quórum y la apertura formal del pleno.