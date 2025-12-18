Maribel Espinoza confirma autoconvocatoria para este viernes 19 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, informó que las bancadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y Partido Nacional de Honduras (PNH) confirmaron su participación en la autoconvocatoria realizada para celebrar sesión del pleno del Congreso Nacional.
La sesión está programada para este viernes 19 de diciembre y tiene el objetivo de abordar temas considerados prioritarios para el país, como las elecciones en Honduras.
Espinoza señaló que durante el pleno se adoptarán “importantes resoluciones” orientadas a la defensa del sistema democrático, destacando la importancia de que el Congreso Nacional ejerza sus funciones y asuma su responsabilidad frente a los desafíos actuales.
La diputada liberal enfatizó que la convocatoria responde a un llamado a anteponer los intereses nacionales, al expresar que “Honduras es primero”, reiterando que las decisiones que se tomen en la sesión estarán enfocadas en la defensa de la democracia y el fortalecimiento institucional.
Autoconvocatoria
Diputados de oposición del Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 19 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana.
De acuerdo con el documento, la sesión iniciará con los actos protocolarios, seguido de la verificación del quórum y la apertura formal del pleno.
En caso de ausencia de miembros de la Junta Directiva, se contempla la elección de quien presidirá y actuará como secretario de la sesión extraordinaria.
Durante el desarrollo de la sesión, los diputados afirmaron que conocerán el informe de la Comisión Especial del Congreso Nacional, así como la lectura de las resoluciones emitidas por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para posteriormente proceder a la adopción de las resoluciones correspondientes por parte del Legislativo.
Asimismo, el pleno abordará la adopción de resoluciones orientadas a proteger el proceso de divulgación de resultados electorales, la declaratoria de elecciones, la transición y la convocatoria para la instalación del nuevo Congreso Nacional.