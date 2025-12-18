Nueva masacre se registra en la residencial Centroamérica de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Una nueva masacre se registró la noche de este jueves 18 de diciembre en la residencial Centroamérica de la capital.

Informes preliminares indican que se trata de cuatro personas muertas, entre ellos un niño de 13 años de edad, y tres adultos.

Se conoció que los nombres de los fallecidos son Cristofer (menor), Tatiana y Daniel (padres del menor) y la cuarta persona Josué.