Nueva masacre se registra en la residencial Centroamérica de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Una nueva masacre se registró la noche de este jueves 18 de diciembre en la residencial Centroamérica de la capital.
Informes preliminares indican que se trata de cuatro personas muertas, entre ellos un niño de 13 años de edad, y tres adultos.
Se conoció que los nombres de los fallecidos son Cristofer (menor), Tatiana y Daniel (padres del menor) y la cuarta persona Josué.
La familia entera fue asesinada a puñaladas dentro de su vivienda y se conoció que los cadáveres se encuentran regados por toda la casa.
Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos ni quiénes lo habrían perpetrado el sangriento crimen.
Familiares de los fallecidos llegaron al lugar y consternados afirmaron que no saben cómo pudieron asesinar a una familia tan luchadora.
"Yo no sé por qué le hicieron eso a mi familia, son una gente trabajadora, me siento impotente, me duele porque soy primo de ella", dijo un familiar que estaba en el lugar.