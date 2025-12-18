Interactivo: ¿Quiénes integran la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas?

Este jueves se realizó el traspaso de los nuevos miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. Conozca quiénes estarán en la cúpula militar

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 12:39
Interactivo: ¿Quiénes integran la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas?

El nuevo Estado Mayor Conjunto de Honduras, integrado en su mayoría por militares de la 29 promoción.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La cúpula militar de las Fuerzas Armadas (FF AA) tiene una nueva Junta de Comandantes a partir de este jueves 18 de diciembre tras celebrarse los traspasos de mando en la institución.

Roosevelt Hernández entregó su cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto al general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón.

En este día también se realizaron otros cambios dentro del Estado Mayor Conjunto y otras unidades como la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) y la Fuerza Naval.

EL HERALDO Plus le presenta un interactivo con información sobre cada uno de los nuevos integrantes de la Junta de Comandantes de la institución castrense.

