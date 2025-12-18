Nuevo jefe de las FF AA: TESON, hombre de confianza de JOH y fiel a Roosevelt

El general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, perteneciente a la 29 promoción, asumió este jueves en el cargo como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF AA)

  • Actualizado: 18 de diciembre de 2025 a las 12:56
Nuevo jefe de las FF AA: TESON, hombre de confianza de JOH y fiel a Roosevelt

El general de brigada, Héctor Benjamín Valerio Ardón, a sus 55 años de edad asumió este jueves en el cargo como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF AA).

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF AA), Héctor Benjamín Valerio Ardón, de la 29 promoción, es un TESON especializado en inteligencia y que gozó de la confianza del expresidente, Juan Orlando Hernández Alvarado. A su vez, se le conoce como leal a su exjefe superior inmediato, Roosevelt Hernández.

El nuevo jerarca de la institución militar nació el 4 de mayo de 1970 en el municipio de San Matías, El Paraíso, alcanzando el máximo grado militar hoy 18 de diciembre de 2025, a los 55 años de edad.

El general de brigada Valerio Ardón asume este puesto enmedio de un proceso electoral crispado políticamente y con el peso de su predecesor, Roosevelt, quien defendió a capa y espada los intereses del gobierno de turno, siendo premiado con el cargo de ministro de Defensa ahora que pasó a ser civil.

Es hijo de Héctor Benjamín Valerio Castellanos e Isabel Dolores Ardón Castellanos, ambos ya fallecidos, según los registros de la institución castrense.

El general está casado con Esla Edith Hernández Pineda, con quien ha procreado dos hijos: Josy José Valerio Hernández y Rosselyn Bellesly Valerio Hernández.

Comenzó su formación militar a los 19 años de edad, específicamente en 1989, cuando ingresó a la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, donde en 1992 obtuvo el grado de subteniente de caballería y bachiller universitario en administración de empresas.

Desde ese momento, comenzó a especializarse. Sacó diferentes cursos: básico de paracaidismo militar, el de Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas (TESON) en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado.

Para 1992, realizó el curso de orientación para cadetes en Fort Benning, en Georgia, Estados Unidos, mientras que en 2001 se especializó en el curso medio integrado y luego en comando y plana mayor en la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército.

Asimismo, se especializó en el curso de comando y estado mayor, y en 2014 sacó el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Honduras.

En el 2013 realizó el curso de comando y estado mayor en la Universidad de Defensa de China Taiwán y el curso de desarrollo nacional en la Universidad de Fu Shing Gan de China, Taiwán.

En 2024 se capacitó en introducción a los conceptos de planificación operativa, impartido por la Dirección de Entrenamiento y Cooperación Militar del Departamento de Defensa Nacional de Canadá, en Cecopaz, Lima, Perú.

Roosevelt Hernández dejó el cargo, luego de entregar el bastón de mando al general Héctor Valerio.

Roosevelt Hernández dejó el cargo, luego de entregar el bastón de mando al general Héctor Valerio.

 (Foto: Marvin Salgado)

También se especializó en inteligencia militar, es técnico antibombas, también se formó en protección de dignatarios y tiro de reacción, en el Escuadrón Antibombas.

Dentro de su formación incluyó inglés en la Escuela de Lenguas del Ejército y protección al ambiente y la naturaleza en el primer Batallón de Ingenieros entre otros.

Además, Valerio participó en el contingente de intercambio de adiestramiento entre Honduras y Puerto Rico, como comandante de pelotón y como instructor en diferentes cursos de TESON. Asimismo, ha sido convocado para las diferentes selecciones de voleibol del Ejército y de las demás fuerzas de la institución.

Su formación

A nivel académico, el nuevo jefe militar también se graduó como maestro de educación primaria en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, es licenciado en Ciencias Militares en la Universidad de Defensa de Honduras.

Egresó del máster en Administración de Empresas con orientación en Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y cuenta con el curso de lenguaje mandarín en Chung Yuan Cristian University de Taiwán.

Valerio Ardón dentro de la institución militar ha desempeñado altos cargos, como comandante de pelotón, de escuadrón, jefe de Recursos Humanos, jefe de Organización Operaciones y Adiestramiento, director de la Escuela de Caballería y director del Instituto Primer Recablin en el primer Regimiento de Caballería Blindada.

También ocupó el cargo de edecán del primer ministro de Defensa Civil, Edgardo Dumas Rodríguez; comandante de compañía en el Liceo Militar del Norte; y oficial de caso en el Escuadrón Antibombas en San Pedro Sula.

El militar fue comandante de escuadrón en el Comando Central, comandante de escuadrón y jefe de Asuntos Civiles en el Comando de Operaciones Especiales (COES).

En la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán se desempeñó como oficial táctico de los caballeros cadetes del IV año militar.

En su viaje de estudios a Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, fue subcomandante y comandante del cuerpo de cadetes, jefe del departamento de Organización Operaciones y Adiestramiento y jefe de la División Académica.

Se desempeñó como oficial de planta en la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército y como instructor en la Escuela de Comando y Estado Mayor, posteriormente fue transferido al Comando Especial de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como jefe de Recursos Humanos (PM-1).

Héctor Valerio: "Prometemos cumplir con la Constitución, proteger al pueblo, y defender la soberanía"

Luego, fue asignado a la Guardia de Honor Presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, desempeñando los cargos de comandante de Escuadrón Presidencial, jefe del Departamento de Recursos Humanos (P-1) y Jefe del Departamento de Organización Operaciones y Adiestramiento (P-3).

Además, fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Maya Chorti, comandante del primer Regimiento de Caballería Blindada y Comandante de la Misión Escudo Terrestre en la región de La Mosquitia, Gracias a Dios.

Roosevelt Hernández pasó a condición de retiro y fue designado como nuevo ministro de Defensa.

Roosevelt Hernández pasó a condición de retiro y fue designado como nuevo ministro de Defensa.

 (Foto: Marvin Salgado)

En sus labores operativas fungió como director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, director del Centro de Adiestramiento Militar de las FFAA (CAMFFAA), comandante del primer batallón de Protección Ambiental y subinspector general de las FFAA y hasta la mañana de hoy ocupó el cargo de comandante general del Ejército.

Quienes lo conocen aseguran que Valerio Ardón fue un hombre de confianza del expresidente Hernández Alvarado, pero también fue obediente a las directrices del saliente, Roosevelt Hernández.

Algunos oficiales dentro de la institución lo consideran un hombre acomodado, que se adapta a las exigencias de quienes estén en el poder, pero otras fuentes afirmaron que Valerio incidió entre sus subalterno para que protegieran a toda costa el material electoral durante las elecciones generales de noviembre 30, contrario a las órdenes de Hernández.

Te gustó este artículo, compártelo
Yony Bustillo
Yony Bustillo
Periodista

Periodista de investigación graduado en la UNAH. Con formación nacional e internacional en transparencia, acceso a la información pública, autorregulación de los medios, periodismo de investigación y de datos.

Ver más