Nuevo jefe de las FF AA: TESON, hombre de confianza de JOH y fiel a Roosevelt

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF AA), Héctor Benjamín Valerio Ardón, de la 29 promoción, es un TESON especializado en inteligencia y que gozó de la confianza del expresidente, Juan Orlando Hernández Alvarado. A su vez, se le conoce como leal a su exjefe superior inmediato, Roosevelt Hernández.

El nuevo jerarca de la institución militar nació el 4 de mayo de 1970 en el municipio de San Matías, El Paraíso, alcanzando el máximo grado militar hoy 18 de diciembre de 2025, a los 55 años de edad.

El general de brigada Valerio Ardón asume este puesto enmedio de un proceso electoral crispado políticamente y con el peso de su predecesor, Roosevelt, quien defendió a capa y espada los intereses del gobierno de turno, siendo premiado con el cargo de ministro de Defensa ahora que pasó a ser civil.

Es hijo de Héctor Benjamín Valerio Castellanos e Isabel Dolores Ardón Castellanos, ambos ya fallecidos, según los registros de la institución castrense.

El general está casado con Esla Edith Hernández Pineda, con quien ha procreado dos hijos: Josy José Valerio Hernández y Rosselyn Bellesly Valerio Hernández.

Comenzó su formación militar a los 19 años de edad, específicamente en 1989, cuando ingresó a la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán, donde en 1992 obtuvo el grado de subteniente de caballería y bachiller universitario en administración de empresas.

Desde ese momento, comenzó a especializarse. Sacó diferentes cursos: básico de paracaidismo militar, el de Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas (TESON) en el Segundo Batallón de Infantería Aerotransportado.

Para 1992, realizó el curso de orientación para cadetes en Fort Benning, en Georgia, Estados Unidos, mientras que en 2001 se especializó en el curso medio integrado y luego en comando y plana mayor en la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército.

Asimismo, se especializó en el curso de comando y estado mayor, y en 2014 sacó el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) en la Escuela de Comando y Estado Mayor de Honduras.

En el 2013 realizó el curso de comando y estado mayor en la Universidad de Defensa de China Taiwán y el curso de desarrollo nacional en la Universidad de Fu Shing Gan de China, Taiwán.

En 2024 se capacitó en introducción a los conceptos de planificación operativa, impartido por la Dirección de Entrenamiento y Cooperación Militar del Departamento de Defensa Nacional de Canadá, en Cecopaz, Lima, Perú.