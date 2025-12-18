CPH tras salida de Roosevelt Hernández de las FFAA: “Se fue el que un día era un peón del gobierno”

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se pronunció tras la salida del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a quien acusó de haber denigrado la institución castrense y de atentar contra la libertad de expresión durante su gestión.

En su publicación hecha en la red social X, el CPH señaló que “se fue el que un día era un peón del gobierno”, al tiempo que cuestionó reuniones sostenidas con actores internacionales y calificó su actuación como contraria a los principios democráticos.

La organización gremial también afirmó que Hernández “pretendió que los medios de comunicación revelaran su fuente de información y utilizó al Ministerio Público para ello”, lo que representó una amenaza directa al ejercicio periodístico.