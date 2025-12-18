CPH tras salida de Roosevelt Hernández de las FFAA: “Se fue el que un día era un peón del gobierno”

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se pronunció tras la salida del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a quien acusó de haber denigrado la institución castrense y de atentar contra la libertad de expresión durante su gestión.
En su publicación hecha en la red social X, el CPH señaló que “se fue el que un día era un peón del gobierno”, al tiempo que cuestionó reuniones sostenidas con actores internacionales y calificó su actuación como contraria a los principios democráticos.
La organización gremial también afirmó que Hernández “pretendió que los medios de comunicación revelaran su fuente de información y utilizó al Ministerio Público para ello”, lo que representó una amenaza directa al ejercicio periodístico.
Asimismo, el CPH denunció que durante su permanencia en el cargo se registraron amenazas contra periodistas, al señalar que “amenazó a muerte a dos agremiados nuestros” y que “publicó la imagen de varios periodistas acusándolos de ‘sicarios de la verdad’”.
En el pronunciamiento, el colegio sostuvo que intentó “coartar la libertad de expresión a varios medios de comunicación y periodistas” y que buscó infundir temor “con base en su fatiga, a sus botas y sus armas”.
El gremio periodístico también hizo referencia a un mensaje de disculpa emitido posteriormente por Hernández, señalando que “hoy, cuando ya sintió la llanura y la falta de poder, pidió perdón por sus actos”.
El CPH afirmó que estas acciones tendrán consecuencias históricas y sociales, al expresar que el exjefe del Estado Mayor Conjunto “quedó marcado dentro de las páginas más oscuras de la historia del país, al pretender socavar uno de los derechos más fundamentales de la humanidad, como es la libertad de expresión”, concluyendo que “no se fue sin pena ni gloria, se fue con más pena que gloria”.