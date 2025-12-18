Gobierno aprueba un nuevo banco comercial a Fuerzas Armadas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de cuatro años de haberse aprobado la moción de conversión, la sociedad financiera Corporación Financiera Internacional (Cofinter) se convirtió en el décimo sexto banco privado del país y estará al servicio de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Banco Cofinter o Bancofinter ahora operará con un capital social de 966.2 millones de lempiras.
La presidenta Xiomara Castro, anunció ayer la conclusión de los estudios de factibilidad y aprobación de la solicitud de autorización de la nueva institución bancaria a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El Instituto Nacional de Previsión Militar (IPM), Argos y funerales San Miguel Arcángel son los accionistas del referido banco.
EL HERALDO informó que en Honduras operaría un total de 17 bancos, siendo uno de estos Bancofinter y que también se encuentra en proceso para su conversión a banco comercial la Compañía Financiera Sociedad Anónima (Cofisa), por lo que pasaría a ser el Banco Compañía Financiera (Bancofisa).
El nuevo banco fortalecerá la seguridad social, incluyendo la estabilidad y bienestar “de los hombres y mujeres que sirven a la patria”, aseguró la mandataria.
Con lo anterior se refirió al personal que labora en las Fuerzas Armadas de Honduras.
No es la primera vez que la institución castrense tiene su propio banco debido a que en 1979 fundaron el Banco de las Fuerzas Armadas (BANFFAA) que fue adquirido a finales de septiembre de 2003 por Banco del País (Banpais).
Operaciones
Recibir depósitos a la vista, de ahorro y a plazo fijo en moneda nacional o extranjera, emisión de títulos de capitalización, títulos de ahorro y préstamo para vivienda familiar son algunas de las operaciones permitidas a Bancofinter.
Además, podrá conceder todo tipo de préstamos en moneda nacional o extranjera, comprar títulos-valores emitidos por la misma entidad así como realizar operaciones de emisión y administración de tarjetas de crédito.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, aseguró a este rotativo que “el surgimiento de nuevos bancos genera más competencia en el sistema financiero privado”.