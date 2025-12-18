Jorge Aldana suma 10 días en carpa y capitalinos reclaman abandono de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino Jorge Aldana cumple 10 días acampando en una carpa instalada en las afueras del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), donde exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) el recuento voto por voto, al argumentar un supuesto fraude en su contra. Ante este escenario, capitalinos consultados por EL HERALDO denuncian que el edil ha dejado prácticamente abandonada la capital y le exigen cumplir con sus funciones administrativas y operativas hasta el próximo 25 de enero, fecha en la que corresponde entregar su mandato municipal. Aunque el edil sostiene públicamente que está cumpliendo al 100% con su labor como alcalde, los ciudadanos aseguran que la realidad en las colonias es distinta. “Si van los medios de comunicación a mi colonia que es la Centroamérica Oeste, se van a dar cuenta del gran basural que se acumula porque ni eso recogen”, manifestó Idalia Guifaro a EL HERALDO. La entrevistada lamentó además que este año no se haya podido realizar la tradicional Villa Navideña y denunció que existen empleados municipales con salarios atrasados. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Guifaro agregó que Aldana no está cumpliendo: “si nos vamos varias calles del centro de la ciudad podemos ver los grandes cráteres y no digamos en las colonias, todo esto está parado”, aseveró. Por su parte, Héctor Mejía, quien transitaba por el centro de Tegucigalpa, expresó que el actual alcalde no está cumpliendo con sus compromisos. “Primero porque está pensando más en si le van a robar los votos que en resolver la situación en la que tiene la capital”, dijo el ciudadano. Mejía también lamentó que varios trámites municipales estén paralizados. “Como permisos de construcción y revisiones en esa área están parados”, indicó. “Aunque afirme que está trabajando, la realidad que se vive dentro de la Alcaldía Municipal es otra porque se necesita de atención del edil”, afirmó Mejía.

Proyectos de infraestructura como el túnel de La Florencia, en el bulevar Suyapa quedaron prácticamente abandonados después de las elecciones, al igual que la construcción de la caja puente de la colonia Reynel Fúnez, ubicada al sur de la capital hondureña. El capitalino Isaac Discua lamentó que los políticos se hayan burlado de un pueblo humilde al no cumplir las promesas hechas en campaña, mientras que pobladores afectados por deslizamientos en las colonias Guillén y El Reparto aseguran que el alcalde no les cumple desde el año 2022.