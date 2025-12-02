Los capitalinos le dieron la espalda a Rixi y ni los votos de Aldana le favorecieron

Tegucigalpa, Honduras.-Los capitalinos le dieron la espalda a la candidata oficialista del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, al mandarla al tercer lugar y prefirieron darle el voto mayoritario a Nasry Asfura y en segundo lugar a Salvador Nasralla.(de acuerdo con la última actualización de las 6:30 de la tarde). Por otro lado, se puede notar con facilidad que Jorge Aldana sí captó el voto de los capitalinos, pero eso no significó un apoyo para la candidata, algo que ya se percibía porque el candidato para la ciudad mantuvo una campaña muy separada de la candidata presidencial.

Pero al concentrarse primero en los datos para los candidatos presidenciales en el Distrito Central, de las 1,845 de 2,441 actas escrutadas han sido dadas por válidas 1,457 y 388 consideradas con inconsistencias y que pasan a un escrutinio especial, el favor se lo lleva el nacionalista Asfura. Con el escrutinio, el nacionalista Asfura tiene 136,816 votos, seguido de Nasralla del Partido Liberal, con 110,331 sufragios, mientras que la candidata oficialista de Libre, Rixi Moncada, apenas acumula 58,026 votos, en el Distrito Central. Asfura es muy popular en la capital, pues condujo las riendas de la ciudad en dos períodos, tiempo en el cual logró hacer muchas obras de infraestructura que le dio una nueva cara a la capital, y que incluso Aldana ha tenido que seguir.

Esta cantidad es pobre considerando que la capital ha sido un foco fuerte de Libre y de la llamada “resistencia” y además aquí se concentra la burocracia gubernamental, por lo que puede colegirse que tuvo el abandono o rechazo de esta población muy afín. Ahora bien, si uno observa los votos del candidato oficialista a la alcaldía capitalina, Jorge Aldana, se puede observar con claridad que el voto de él no se lo llevó la candidata presidencial. Aldana lleva registrado a las 6:30 de la tarde 109,872 votos y Moncada solo 58,026, es decir que el alcalde que busca la reelección saca casi dos veces más que la candidata presidencial. O sea, los capitalinos, abandonaron a la aspirante presidencial. Esto llama la atención porque en la capital están los grupos de sindicatos y maestros que usualmente son personas de izquierda y pudiera interpretarse que le apostaban a la candidata de Libre, pero los datos muestran un pobre raquítico resultado.