Rasel Tomé reconoce derrota electoral y llama a una renovación dentro de Libre

Tegucigalpa, Honduras.-En una extensa carta dirigida al pueblo hondureño, el dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, reconoció públicamente la derrota de su partido el pasado 30 de noviembre y afirmó que el resultado refleja un mensaje claro enviado por la ciudadanía. “El pueblo es sabio”, expresó Tomé, subrayando que la voluntad popular debe asumirse con respeto y humildad.

En la misiva, Tomé señaló que los errores que llevaron al revés electoral no provienen del electorado, sino de la dirigencia del propio partido. Según indicó, quienes estuvieron al frente del gobierno y de la estructura partidaria “se fueron alejando del sentir de la gente”, descuidando las necesidades en barrios, aldeas y comunidades. Para Tomé, ese distanciamiento debilitó la confianza de las bases y frenó la promesa de refundación que había sido bandera de Libre.