Rasel Tomé reconoce derrota electoral y llama a una renovación dentro de Libre

Rasel Tomé reconoció la derrota electoral de Libre y llamó a una profunda autocrítica dentro del partido, afirmando que el resultado refleja un claro mensaje del pueblo hondureño

  • Rasel Tomé reconoce derrota electoral y llama a una renovación dentro de Libre

    El dirigente de Libre pidió al partido hacer una reflexión profunda.

     Foto: El Heraldo
  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:27

Tegucigalpa, Honduras.-En una extensa carta dirigida al pueblo hondureño, el dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, reconoció públicamente la derrota de su partido el pasado 30 de noviembre y afirmó que el resultado refleja un mensaje claro enviado por la ciudadanía. “El pueblo es sabio”, expresó Tomé, subrayando que la voluntad popular debe asumirse con respeto y humildad.

En la misiva, Tomé señaló que los errores que llevaron al revés electoral no provienen del electorado, sino de la dirigencia del propio partido. Según indicó, quienes estuvieron al frente del gobierno y de la estructura partidaria “se fueron alejando del sentir de la gente”, descuidando las necesidades en barrios, aldeas y comunidades. Para Tomé, ese distanciamiento debilitó la confianza de las bases y frenó la promesa de refundación que había sido bandera de Libre.

El mensaje de Salvador Nasralla tras remontarle a Nasry Asfura en elecciones: "¡Vamos a ganar!"

El diputado también dedicó un mensaje directo a la militancia, a la que calificó de “heroica” por su resistencia y participación activa en cada proceso político.

Reconoció el dolor y la frustración que atraviesan tras la derrota, pero pidió transformar esa tristeza en fortaleza para reconstruir el proyecto político. “Que nuestras lágrimas de hoy sirvan para regar la semilla de la victoria de mañana”, escribió.

Candidatos a diputados más votados por cada departamento, según primeros resultados

Tomé advirtió que el retorno al poder de sectores conservadores no significa un cambio definitivo en el panorama político hondureño. “Las derechas corruptas no estarán por siempre en el poder”, afirmó, asegurando que su triunfo es pasajero porque representan intereses minoritarios. Sostuvo que solo una reorganización profunda, cohesionada y basada en escuchar al pueblo permitirá que Libre vuelva a competir con fuerza.

El dirigente llamó a un proceso de reflexión colectiva dentro del partido e hizo énfasis en la necesidad de reencontrarse, sanar diferencias internas y reconstruir la conexión con la ciudadanía para preparar el camino hacia futuros comicios.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más