Candidatos a diputados más votados por cada departamento, según primeros resultados

Estos son los candidatos a diputados que están consolidando su curul, entre nuevos rostros que llegan al Congreso Nacional.
ATLÁNTIDA: Marco Antonio Midence Milla, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Atlántida con 13,418 votos, de los ocho que están resultando electos.
CHOLUTECA: Diler Mauricio Martínez Hernández, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Choluteca con 16,117 votos, de los nueve que están resultando electos.
COLON: Juan Alberto Sauceda Cardona, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Colón con 9,993 votos, de los cuatro candidatos que están resultando electos.
COMAYAGUA: Adrián Josué Martínez Soler, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Comayagua con 18,389 votos, de los siete candidatos que están resultando electos.
COPAN: Roy Dagoberto Cruz Pérez, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Copán con 13,181 votos, de los siete candidatos que están resultando electos.
CORTÉS: Carlos Alberto Umaña David, del Partido Liberal, hasta el momento es el diputado más votado de Cortés con 64,929 votos, de los 20 candidatos que están resultando electos.
EL PARAÍSO: Gustavo Adolfo González Aguilar, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de El Paraíso con 16,181 votos, de los seis candidatos que están resultando electos.
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Francisco Morazán con 49,291 votos, de los 23 candidatos que están resultando electos.
GRACIAS A DIOS: Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal, hasta el momento es la diputada con más votos de Gracias a Dios con 3,216 votos, ganando nuevamente la única curul del departamento oriental.
INTIBUCÁ: Víctor Napoleón Amador Morales, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Intibucá con 9,475 votos, de los 3 candidatos que están resultando electos.
ISLAS DE LA BAHÍA: Stephen Garrett García Arch, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Islas de la Bahía con 4,714 votos, ganando la única curul del departamento insular.
LA PAZ: Juan José Zerón González, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de La Paz con 4,553 votos, de los 3 candidatos que están resultando electos.
LEMPIRA: Lenín David Valeriano Menjívar, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Lempira con 17,208 votos, de los cinco candidatos que están resultando electos.
OCOTEPEQUE: Tania Gabriela Pinto Pacheco, del Partido Nacional, hasta el momento es la diputada con más votos de Ocotepeque con 9,076 votos, de las únicas dos candidatas que están resultando electas.
OLANCHO: Rafael Leonardo Sarmiento, del partido Libre, hasta el momento es el diputado más votado de Olancho con 23,025 votos, de los siete candidatos que están resultando electos.
SANTA BÁRBARA: Edgardo Antonio Casaña Mejía, del partido Libre, hasta el momento es el diputado más votado de Santa Bárbara con 21,552 votos, de los nueve candidatos que están resultando electos.
VALLE: José Tomás Zambrano Molina, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Valle con 7,556 votos, de los cuatro candidatos que están resultando electos.
YORO: Máxima Alejandra Burgos Hernández, del Partido Nacional, hasta el momento es el diputado más votado de Yoro con 16,413 votos, de los nueve candidatos que están resultando electos.