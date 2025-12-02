Cambio físico: exfiscal Francia Medina a su sexto día de juicio oral y público

Medina fue detenida el 29 de noviembre de 2023 en San Pedro Sula. El Ministerio Público señala que la exfiscal, acusada de comprar casas, joyas, vehículos y hasta cuadros de pintura, no pudo justificar estos bienes con el sueldo de 39 mil lempiras que recibía como fiscal, por lo que presuntamente se adquirieron con los 88 millones de lempiras sustraídos del BCH.