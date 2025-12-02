Cambio físico: exfiscal Francia Medina a su sexto día de juicio oral y público

Con un evidente cambio físico compareció la mañana de este martes, en su sexto día de juicio oral y público, la exfiscal del Ministerio Público (MP), Francia Sofía Medina.
Bajo un fuerte resguardo policial, Medina se presentó ante el Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula, mostrando cansancio en su rostro y vistiendo una camisa blanca.
En la audiencia de este martes, la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentará pruebas de descargo por la supuesta sustracción de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo con las investigaciones, la acusada habría sustraído el dinero en 22 ocasiones. La exfiscal enfrenta juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
Los reflectores captaron el momento en que la exfiscal ingresaba a los juzgados de San Pedro Sula, y fue evidente su cambio físico, tras casi dos años detenida por los delitos que se le imputan.
Medina fue detenida el 29 de noviembre de 2023 en San Pedro Sula. El Ministerio Público señala que la exfiscal, acusada de comprar casas, joyas, vehículos y hasta cuadros de pintura, no pudo justificar estos bienes con el sueldo de 39 mil lempiras que recibía como fiscal, por lo que presuntamente se adquirieron con los 88 millones de lempiras sustraídos del BCH.
En el juicio contra la exfiscal, el Ministerio Público evacuó testigos de la Fiscalía y del BCH, quienes explicaron la forma en que Medina habría operado para sustraer el dinero que estaba almacenado como evidencia en el banco, utilizando documentación falsificada.
También se presentaron imágenes de expedientes y empaques de embalaje encontrados durante el allanamiento en la vivienda de la exfiscal, además de expedientes de personas acusadas que habría utilizado para justificar la sustracción del dinero.
Francia Medina fue trasladada desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara, Francisco Morazán.
En la casa de Medina también fueron decomisados recibos de clínicas de belleza, comprobantes de depósitos de hasta cien mil lempiras y facturas por elevadas compras en materiales de ferretería.