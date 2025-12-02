  1. Inicio
El mensaje de Salvador Nasralla tras remontarle a Nasry Asfura en elecciones: "¡Vamos a ganar!"

Salvador Nasralla reaccionó luego que se pusiera a ganar momentáneamente en las elecciones generales de Honduras

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:42
Salvador Nasralla se pronunció tras conocer que está ganando las elecciones de manera momentánea.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras comenzarse a actualizar el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Partido Liberal comenzaron a celebrar el triunfo momentáneo de Salvador Nasralla en las elecciones generales.

Pasadas las 2:00 pm, los resultados mostraron una remontada de Nasralla por más de tres mil votos y los datos se actualizan minuto a minuto.

Salvador Nasralla ahora está ganando las elecciones generales en Honduras

Liberales celebraron la ventaja, mientras Salvador Nasralla se pronunció en redes sociales: "¡Vamos a ganar!", dijo el candidato en su cuenta de X.

Cuatro minutos antes, a las 2:27 pm, escribió "¡Vamos Honduras!" junto a la imagen del cómputo oficial brindando hasta ese momento.

Noticia en desarrollo...

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

