El mensaje de Salvador Nasralla tras remontarle a Nasry Asfura en elecciones: "¡Vamos a ganar!"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras comenzarse a actualizar el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Partido Liberal comenzaron a celebrar el triunfo momentáneo de Salvador Nasralla en las elecciones generales.

Pasadas las 2:00 pm, los resultados mostraron una remontada de Nasralla por más de tres mil votos y los datos se actualizan minuto a minuto.