El mensaje de Salvador Nasralla tras remontarle a Nasry Asfura en elecciones: "¡Vamos a ganar!"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras comenzarse a actualizar el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Partido Liberal comenzaron a celebrar el triunfo momentáneo de Salvador Nasralla en las elecciones generales.
Pasadas las 2:00 pm, los resultados mostraron una remontada de Nasralla por más de tres mil votos y los datos se actualizan minuto a minuto.
Liberales celebraron la ventaja, mientras Salvador Nasralla se pronunció en redes sociales: "¡Vamos a ganar!", dijo el candidato en su cuenta de X.
Cuatro minutos antes, a las 2:27 pm, escribió "¡Vamos Honduras!" junto a la imagen del cómputo oficial brindando hasta ese momento.
