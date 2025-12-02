Jorge Aldana toma ventaja sobre Juan Diego Zelaya en la Alcaldía del Distrito Central

​​​​​Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, es quien hasta el momento se perfila como el próximo alcalde del Distrito Central, tras la última actualización de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque la ventaja es leve, la última actualización muestra a Jorge Aldana, candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), con 86,402 votos.

Debajo de Aldana se ubica el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, con 85,943 votos.

Hasta el momento, Aldana lleva una leve ventaja sobre Zelaya con un total de 459 votos.