Jorge Aldana toma ventaja sobre Juan Diego Zelaya en la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, es quien hasta el momento se perfila como el próximo alcalde del Distrito Central, tras la última actualización de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aunque la ventaja es leve, la última actualización muestra a Jorge Aldana, candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), con 86,402 votos.
Debajo de Aldana se ubica el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, con 85,943 votos.
Hasta el momento, Aldana lleva una leve ventaja sobre Zelaya con un total de 459 votos.
Desde los primeros cortes, la contienda por la Alcaldía del Distrito Central se mantuvo reñida.
Sin embargo, el primer corte compartido por el CNE mostraba a Juan Diego Zelaya por encima del actual alcalde, Jorge Aldana.
Los datos manejados en el primer corte posicionaban a Juan Diego con 19,332 votos, mientras que Jorge Aldana acumulaba 18,755 votos.
La última actualización compartida por el CNE detalla que los resultados son correspondientes a 1,357 actas de las 2,441 que aún deben procesarse.
Presidencia entre el PL y PN
A nivel presidencial, Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal, son quienes mantienen una competencia reñida.
La última actualización dio un giro a los primeros resultados donde Asfura tenía la ventaja. Ahora el candidato liberal supera al candidato nacionalista por 650 votos.
Hasta las 2:04 de la tarde de este 2 de diciembre, Salvador Nasralla acumulaba 769,768 votos contra 768,833 del candidato nacional Nasry Asfura.