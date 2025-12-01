Juan Diego y Jorge Aldana libran reñida carrera por la alcaldía del DC.

Ambos candidatos marcaron el pulso político de la capital con apariciones tempranas, mensajes medidos y una participación que, desde el inicio, dejó entrever que la contienda sería una de las más cerradas del proceso.

Tegucigalpa, Honduras.- La disputa por la Alcaldía del Distrito Central se definió voto a voto desde las primeras horas de la jornada electoral, cuando Juan Diego Zelaya y Jorge Aldana protagonizaron una carrera intensa y simbólica rumbo a las urnas.

En un video que circuló a eso de las 10:00 pm en redes sociales, Juan Diego Zelaya dijo que “me encuentro en el centro de recolección de actas del Distrito Central. y voy ganando por 5.3% con actas”.

Los datos preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral reflejan una contienda sumamente cerrada: Juan Diego Zelaya suma 19,332 votos (38.54%), mientras que Jorge Aldana registra 18,755 (37.58%), una diferencia de apenas 477 sufragios, equivalente a 0.96 puntos porcentuales. Eliseo Castro obtiene por ahora 19.22% (9,590 votos), Ever Velásquez de la Democracia Cristiana con 2.62% (1,311 votos) y Ana Castro del Partido Innovación Unidad con 2.07% (1,006 votos), configurando un escenario que podría definirse hasta el último reporte del escrutinio.

Zelaya fue el primero en acudir a las urnas este domingo, acompañado de su esposa Paola Rubí. Llegó al Instituto Cultura Popular, en el barrio Perpetuo Socorro de Comayagüela, donde ejerció el sufragio sin brindar declaraciones, limitándose a mostrar su voto marcado a favor de Nasry “Tito” Asfura.

Tras cumplir con el proceso y recibir la tinta indeleble, Zelaya mantuvo un perfil discreto. Sin embargo, al cierre de la jornada, su tono cambió: al conocer las primeras declaraciones de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, el candidato expresó sentirse victorioso mientras avanzaba el conteo preliminar.

Minutos después de Zelaya, el alcalde y candidato a la reelección por Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, acudió a emitir su voto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la colonia Miramontes. Había iniciado el día acompañando a la candidata presidencial Rixi Moncada a su centro de votación en la colonia Centroamérica Oeste.

Aldana llegó acompañado de su esposa, Janice Bueso, su hijo Diego y sus padres. Tras ingresar a la Junta Receptora de Votos y marcar sus papeletas, mostró abiertamente su elección: voto por Rixi Moncada y la línea completa de los 23 diputados de Libre en Francisco Morazán. “Votamos todito Libre para que siga lo bueno en Honduras”, escribió luego en redes sociales.

Antes de iniciar sus actividades electorales, Aldana visitó junto a su familia la Basílica de Suyapa, reafirmando el componente religioso que ha caracterizado su discurso público y su campaña, basada en la fe católica y la figura de la Virgen María.

En horas de la mañana también ejerció el sufragio el candidato liberal Eliseo Castro, quien llegó acompañado de Salvador Nasralla. Votó en la Facultad de Medicina de la UNAH, donde invitó a los capitalinos a participar activamente y mostró a las cámaras su papeleta marcada por el presidenciable de su partido. “Tenemos una enorme tarea para transformar la capital”, dijo tras votar.

De manera consecutiva acudieron a votar los candidatos Ever Miguel Velásquez, del Partido Democracia Cristiana (DC), y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (Pinu-SD), en sus respectivos centros de votación, cerrando así la participación de los aspirantes capitalinos.