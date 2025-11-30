  1. Inicio
Liberales celebran en SPS primeros resultados del CNE que favorecen a Contreras

Los liberales del barrio Cabañas en San Pedro Sula expresan entusiasmo por los posibles resultados preliminares que favorecen al “Pollo” Contreras

  • 30 de noviembre de 2025 a las 21:10
1 de 10

Frente el centro educativo Presentación Centeno, en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, un grupo de liberales se congregó para celebrar los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que favorecen a Roberto Contreras.

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
2 de 10

Los liberales reunidos gritaban ondeando la bandera del Partido Liberal, reflejando alegría en sus rostros, mientras expresaban su confianza en el triunfo del "Pollo" Contreras.

Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
3 de 10

Los asistentes manifestaron que los primeros datos disponibles muestran una tendencia favorable para Contreras, lo que ha generado un ambiente de optimismo entre los simpatizantes del Partido Liberal en la zona norte.

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
4 de 10

La participación ciudadana fue notable en la zona, con muchas personas acudiendo a votar y mostrando su interés en el proceso democrático. Desde tempranas horas, la comunidad se volcó a las urnas con la esperanza de un cambio positivo.

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
5 de 10

En el lugar, algunos ciudadanos destacaron que la jornada electoral ha sido pacífica y organizada, permitiendo que miles de electores ejerzan su derecho con tranquilidad y libertad.

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
6 de 10

A pesar de que todavía no hay resultados oficiales, la celebración en Cabañas, refleja el respaldo a la reelección del "Pollo" Contreras y también a la candidatura de Nasralla.

Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
7 de 10

Mientras tanto, los simpatizantes de Nasralla y su fórmula continúan celebrando la tendencia del escrutinio de votos en la ciudad industrial

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
8 de 10

Por su parte, Roberto Contreras, se pronunció a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo de la ciudad industrial en su reelección como edil.

Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
9 de 10

"A Dios sea la honra. Este triunfo histórico es fruto de la disciplina y del esfuerzo que hoy nos permite ver sus logros. Felicito a todo mi equipo y, de manera muy especial, a mi jefa de campaña, mi esposa Zoila de Contreras, así como a los sampedranos, por su respaldo a este pollo", escribió.

Foto: X Roberto Contreras
10 de 10

De momento, los liberales en San Pedro Sula, continúan celebrando con fuegos artificiales, consignas y baile, mientras siguen actualizándose los resultados oficiales del CNE.

 Foto: Yoseph Amaya | EL HERALDO
