Recuento de votos en Nueva York, tras proceso electoral: así va la tendencia

La jornada electoral de este domingo -30 de noviembre- en Nueva York, Estados, Unidos, ha concluido, por lo que los encargados de mesa electoral realizaron el recuento de los votos. ¿Cómo va la tendencia? A continuación los detalles.
Hasta ahora, los encargados contabilizaron un total de 673 votos de hondureños que se movilizaron desde puntos cercanos hasta el condado de Queens, en Nueva York.
Según la tendencia del conteo, el candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, llevaría la delantera con 456 votos. No obstante, la representante contó 460, por lo que anunciaron que repetirán el conteo.
De acuerdo con el recuento de votos, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, habría logrado un total de 115 votos.
Mientras tanto, la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, habría logrado alrededor de 95 votos en el centro electoral de Nueva York, habilitado para los hondureños que viven en zonas aledañas.
Según el recuento, el Partido Innovación y Unidad (PINU) habría sumado solamente 5 votos, de los cuales dos son nulos.
Se espera que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirme los resultados definitivos y se anuncie quién será el ganador en esta contienda marcada.
Mientras tanto, los seguidores de los candidatos permanecen atentos al desarrollo del conteo, que podría definir el rumbo político en los próximos meses.
La comunidad espera que el proceso sea justo y claro, para evitar dudas y promover la estabilidad en el país.
Cabe mencionar que el escrutinio se ha realizado bajo la supervisión de las autoridades electorales y de los votantes que decidieron esperar hasta el recuento de votos, en busca de la transparencia.