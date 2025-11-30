Elecciones Honduras 2025: Así reaccionan en Libre tras los primeros resultados del CNE

Altos dirigentes de Libertad y Refundación (Libre) hicieron un llamado al conteo de las actas en un 100%

    Dentro de Libertad y Refundación (Libre) hicieron un llamado a la calma en estas elecciones 2025.

    Foto: El Heraldo
  • 30 de noviembre de 2025 a las 23:18

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de Libertad y Refundación (Libre) hicieron un llamado a aguardar el escrutinio del 100% de las actas y aún no se dieron por derrotados, pese a los más de 200 mil votos de diferencia con Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) en el primer corte.

De hecho, la candidata presidencial, Rixi Moncada, dijo que será este lunes cuando se pronuncie mediante conferencia de prensa.

"Tito" Asfura encabeza las elecciones por dos puntos, seguido de cerca de Nasralla

Reacciones en Libertad y Refundación (Libre)

Rixi Moncada: "Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana, en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE"

Manuel Zelaya Rosales: "Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer"

Enrique Reina: "Lo advertimos desde hace días y Cossette lo dijo en sus 26 audios. La trama del TREP es la de dar resultados escogidos y seleccionados en que no gana @riximga, hay que esperar el resultado de TODAS las actas. No olvidemos los manejos mediáticos de los fraudes de 2013 y 2017. Unidos venceremos. HLVS"

Gerardo Torres: "LIBRE es un partido de ideales. Traeremos las 19,167 actas a Tegucigalpa y serán contadas completas.

Así lo advertimos y así lo haremos. Mañana habla @riximga

¡VENCEREMOS! @PartidoLibre"

Ricardo Salgado: "Todo esto estaba previsto; sucedió como un mecanismo de relojería de la derecha fascista. Hace días RECHAZAMOS EL TREP porque sabíamos todo su PLAN. Vamos a contar TODAS LAS ACTAS, y lucharemos sin descanso por defender NUESTRA VICTORIA. Hoy más que nunca, luchar contra el bipartidismo es un acto de patriotismo; mandar a la canalla mediática al basurero de la historia nuestro imperativo categórico".

En vivo resultados presidenciales elecciones generales 2025

Rodolfo Padilla Sunseri: "Un llamado a toda nuestra militancia: mantengámonos pendientes y vigilantes de cada urna. La defensa del voto es hasta el final. ¡Defendamos nuestro voto y resguardemos nuestras actas!"

