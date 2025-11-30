Elecciones Honduras 2025: Así reaccionan en Libre tras los primeros resultados del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de Libertad y Refundación (Libre) hicieron un llamado a aguardar el escrutinio del 100% de las actas y aún no se dieron por derrotados, pese a los más de 200 mil votos de diferencia con Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) en el primer corte. De hecho, la candidata presidencial, Rixi Moncada, dijo que será este lunes cuando se pronuncie mediante conferencia de prensa.

Reacciones en Libertad y Refundación (Libre)

Rixi Moncada: "Agradecida con el Partido Libre y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana, en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE"

Manuel Zelaya Rosales: "Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer"

Enrique Reina: "Lo advertimos desde hace días y Cossette lo dijo en sus 26 audios. La trama del TREP es la de dar resultados escogidos y seleccionados en que no gana @riximga, hay que esperar el resultado de TODAS las actas. No olvidemos los manejos mediáticos de los fraudes de 2013 y 2017. Unidos venceremos. HLVS"

Gerardo Torres: "LIBRE es un partido de ideales. Traeremos las 19,167 actas a Tegucigalpa y serán contadas completas. Así lo advertimos y así lo haremos. Mañana habla @riximga ¡VENCEREMOS! @PartidoLibre"

Ricardo Salgado: "Todo esto estaba previsto; sucedió como un mecanismo de relojería de la derecha fascista. Hace días RECHAZAMOS EL TREP porque sabíamos todo su PLAN. Vamos a contar TODAS LAS ACTAS, y lucharemos sin descanso por defender NUESTRA VICTORIA. Hoy más que nunca, luchar contra el bipartidismo es un acto de patriotismo; mandar a la canalla mediática al basurero de la historia nuestro imperativo categórico".