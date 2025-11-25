En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025

Conoce cómo avanzan los resultados de los candidatos a la presidencia de Honduras en las elecciones generales 2025 con los gráficos de EL HERALDO Plus

  • 25 de noviembre de 2025 a las 18:46
EL HERALDO mostrará en vivo los resultados de las elecciones generales de 2025.

 Ilustración: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras entra este domingo 30 de noviembre en una jornada clave: las elecciones generales de 2025, en las que más de 6.5 millones de ciudadanos deberán definir el rumbo político del país al elegir nuevas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.

Conforme el Consejo Nacional Electoral (CNE) comience a divulgar los primeros datos, EL HERALDO ofrecerá un despliegue especial con tablas actualizadas y mapas detallados que permitirán seguir, en tiempo real, el avance de cada candidato a nivel departamental y municipal.

El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

