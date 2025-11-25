En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras entra este domingo 30 de noviembre en una jornada clave: las elecciones generales de 2025, en las que más de 6.5 millones de ciudadanos deberán definir el rumbo político del país al elegir nuevas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.

Conforme el Consejo Nacional Electoral (CNE) comience a divulgar los primeros datos, EL HERALDO ofrecerá un despliegue especial con tablas actualizadas y mapas detallados que permitirán seguir, en tiempo real, el avance de cada candidato a nivel departamental y municipal.