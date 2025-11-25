En vivo resultados presidenciales elecciones generales Honduras 2025

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Honduras entra este domingo 30 de noviembre en una jornada clave: las <b>elecciones generales de 2025</b>, en las que más de<b> 6.5 millones de ciudadanos </b>deberán definir el rumbo político del país al elegir nuevas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.Conforme el Consejo Nacional Electoral (CNE) comience a divulgar los primeros datos, EL HERALDO ofrecerá un despliegue especial con <b>tablas actualizadas y mapas detallados</b> que permitirán seguir, en tiempo real, el avance de cada candidato a nivel departamental y municipal.