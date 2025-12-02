“Vigilaremos que el CNE haga su trabajo”: Jorge Aldana sobre el avance del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central (DC), Jorge Aldana, quien está en busca de la reelección, aseguró que tiene una ligera ventaja en las urnas y que “vigilará” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “haga su trabajo”.

“Ha sido un proceso que ha sido reñido, pero siempre con una ventaja a favor de su servidor, hoy con el 97% de las actas, las mismas actas que tiene el CNE y los demás partidos, estamos a más de tres puntos arriba, ustedes decidieron que siga lo bueno”, aseguró el candidato a través de un video divulgado en sus redes sociales.

Agregó con firmeza que: “siempre hemos hecho política de la buena, respetando las leyes, pero eso no significa que vamos a permitir que nos roben la elección”.