“Vigilaremos que el CNE haga su trabajo”: Jorge Aldana sobre el avance del conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- El actual alcalde del Distrito Central (DC), Jorge Aldana, quien está en busca de la reelección, aseguró que tiene una ligera ventaja en las urnas y que “vigilará” que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “haga su trabajo”.
“Ha sido un proceso que ha sido reñido, pero siempre con una ventaja a favor de su servidor, hoy con el 97% de las actas, las mismas actas que tiene el CNE y los demás partidos, estamos a más de tres puntos arriba, ustedes decidieron que siga lo bueno”, aseguró el candidato a través de un video divulgado en sus redes sociales.
Agregó con firmeza que: “siempre hemos hecho política de la buena, respetando las leyes, pero eso no significa que vamos a permitir que nos roben la elección”.
De acuerdo con el último reporte del CNE, reflejado al mediodía de ayer lunes —1 de diciembre—, Aldana llevaba la delantera con 66,516 votos.
Mientras que, el nacionalista Juan Diego Zelaya, reportaba 66,154, es decir, una diferencia de menos de 400 votos.
No obstante, la página del CNE tiene más de 24 horas sin funcionar, por lo tanto, no existen resultados recientes sobre como avanza el conteo de votos.
Aunque Aldana aseguró una ligera ventaja, el pueblo hondureño conocerá la realidad hasta que el CNE publique los resultados electorales oficiales.
Cabe destacar que, Juan Diego Zelaya también brindó declaraciones esta mañana -2 de diciembre- en donde aseguró las urnas favorecen su candidatura.
Pese a las afirmaciones de ambos candidatos, la única versión válida la tiene el CNE. En las próximas horas, se espera que sus autoridades brinden una nueva actualización que dé claridad al panorama.