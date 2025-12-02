Consorcio de Observadores Electorales afirma que elecciones cumplieron estándares y alta participación

Tegucigalpa, Honduras.- El consorcio Observadores Electorales por Honduras 2025 (OEH25), en su Informe preliminar sobre las elecciones generales del 30 de noviembre, destacó que se cumplieron estándares internacionales de administración electoral y que hubo una alta participación ciudadana. Entre sus principales hallazgos, OEH25 resaltó el firme compromiso de la ciudadanía hondureña con la democracia y la gobernabilidad del país, además, que la ciudadanía ejerció su derecho al voto de manera libre, secreta y pacífica. El informe señala que la logística y organización implementadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizaron el ejercicio efectivo del voto. En términos generales, la votación, el escrutinio en las JRV y el proceso de transmisión de resultados se desarrollaron de manera ordenada y transparente.

Reconocimiento ciudadano

OEH25 felicita a los ciudadanos por su vocación democrática y reconoce la responsabilidad de los partidos políticos de esperar con prudencia y respeto la entrega de resultados por parte del CNE antes de proclamarse ganadores. El 99% de las JRV recibió la maleta electoral, asimismo, en más de 90% de las JRV estuvieron presentes los representantes de oos tres partidos mayoritarios en contienda -un indicador que brindó certeza al proceso-, y a pesar de los incidentes aislados de violencia, la jornada electoral se llevó a cabo en un ambiente pacífico en el 96% de las JRV. Fernando García, representante de la empresa privada, y parte del OEH25, manifestó que "el margen es muy estrecho y todos con paciencia y serenidad tenemos que esperar que se haga todo el escrutinio, el margen es muy estrecho para hacer una declaratoria en este momento. El Consejo Nacional Electoral tiene que activar con la mayor celeridad para que podamos ir teniendo los resultados lo más pronto", al referirse al ganador de las elecciones.