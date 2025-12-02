“Dato, mata relato. La verdad siempre va a vencer a la mentira”: Juan Diego sobre el escrutinio

Tegucigalpa, Honduras.— El candidato a alcalde del Distrito Central, por el Partido Nacional (PN), Juan Diego Zelaya, brindo una conferencia de prensa este martes —2 de diciembre— en la que aseguró su ventaja en las urnas. “Tenemos el 100% de las actas, usted lo va a poder verificar desde su celular o computadora, ya sea usted un ciudadano o medio de comunicación, para que miren que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad”, afirmó el candidato. Pese a sus afirmaciones, señaló que “somos respetuosos de la ley, vamos a seguir esperando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dé los resultados, por mientras, ustedes pueden usar esta herramienta para que miren que la verdad, es la verdad”.

Zelaya es uno de los cinco candidatos a alcalde que se postularon para el Distrito Central (DC), en las elecciones generales 2025. De acuerdo con el último reporte del CNE, aunque el nacionalista sí está entre los más votados, no es específicamente el número uno, ya que registraba 66,154 sufragios a su favor. Mientras que, el candidato del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, reportaba 66,516 votos, es decir, una ventaja mínima de 362 votos. Es importante destacar que, ese reporte se brindó hace más de 20 horas.

La página oficial de resultados del CNE se mantiene caída desde la 12:00 del medio día de ayer, lunes —1 de diciembre—, desde ese momento, no se han reflejado más actualizaciones sobre los resultados.

Aunque los últimos datos mostraban una reñida contienda, Zelaya señaló que su equipo ya tiene “el 100% de las actas” y que, cada una de ellas, le brindó una ligera ventaja con la que supero a Aldana. Aldana, por su parte, alcalde actual del DC y en busca de la reelección, también brindó declaraciones públicas en las que aseguro que es el quién tiene la ventaja en las urnas.