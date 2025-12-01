¿Por qué la página del CNE no se actualiza desde el mediodía de este 1 de diciembre?

Tegucigalpa, Honduras.- Incertidumbre ha surgido en cuanto a la divulgación de resultados en las elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde el mediodía de este 1 de diciembre no se han actualizado los resultados y por diversos momentos la página del órgano electoral donde se transmiten resultados ha estado caída.

El último corte del mediodía, a nivel presidencial, mostraba que la diferencia entre Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) era de apenas 515 votos. Asfura registra 749,022 votos (39.91%) y Nasralla 748,507 votos (39.89%), mientras Rixi Moncada un total de 359,584 para un 19.16%. ¿Por qué no han actualizado los resultados? En entrevista a CNN, Cossette López, consejera del CNE, informó que se han registrado dos caídas del sistema de divulgación este día y achacó responsabilidad a la empresa contratada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Es un falla técnica en la plataforma de divulgación y en la cual nosotros ahora estamos trabajando para solucionar, no es una decisión del CNE. Estamos buscando las explicaciones y a las 9:30 PM de hoy tenemos una sesión extraordinaria con la empresa; posiblemente mañana en la mañana -vuelva el sistema- y es lo que nos traslada la empresa", dijo López. De su lado, Vladimir Bastida, codirector de capacitación del CNE, explicó que "no hemos hecho la actualización producto de que todo el material electoral que fue desplazado a cada uno de los centros de votación está en proceso de repliegue, ¿qué significa eso? Que está siendo trasladado hacia nuestro Centro Logístico Electoral".

Continuó detallando que entrarán en dos procesos llamados contingencia uno y contingencia dos. "En este proceso se sigue un protocolo en el que contingencia uno es darle conectividad a la laptop y ese kit tecnológico que tuvo dificultad de conectarse allá en el centro de votación, cuando llega acá se sacan esos equipos e inmediatamente se procede a darle conectividad y se conecta a los diferentes mecanismos de internet que tenemos establecidos y luego de eso se transmiten las actas que están pendientes de transmisión", acotó.

En tanto, contingencia dos "son aquellas maletas en las cuales se iniciará el proceso llamado como destuse, que básicamente es la clasificación de los documentos que trae la maleta electoral, específicamente las actas de cierre. Luego de eso, con cada una de esas actas se va a verificar si en efecto es uno de esos documentos que fue impreso para ese fin en cada una de las Juntas Receptora de Votos, se hará esa validación, luego se traslada al área de escaneo y posteriormente se llevará al área de resguardo", abonó Vladimir Bastida. "Todo este proceso lo vamos a transmitir en vivo en aproximadamente 250 cámaras mediante nuestras redes de YouTube. A medida que se va aplicando medida uno y medida dos se va actualizando toda nuestra plataforma de divulgación", mencionó.

El proceso de destuse de Francisco Morazán inició este lunes a las 7:00 PM con 830 cajas de las 3,402 que estuvieron en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y donde se verificarán las actas que no se escanearon.