¿Qué es el escrutinio especial y por qué es clave en las elecciones generales?

Debido a que este proceso electoral es considerado el más cerrado de la historia democrática, los candidatos deben esperar la última etapa de escrutinio de votos para que el CNE declare al vencedor

  • 03 de diciembre de 2025 a las 19:53
Los partidos políticos deben esperar que culmine el escrutinio para que el CNE oficialice al ganador. La fotografía muestra el escrutinio especial realizado en las elecciones primarias de 2025.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Los partidos Liberal y Nacional enfrentan una aguerrida disputa por los resultados electorales, mientras esperan que llegue el momento para que se resuelvan las inconsistencias que presentan más de 2,000 actas que será sometidas a escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La pugna sigue en el nivel presidencial, debido a las diferencias tan estrechas que se han registrado entre el candidato liberal, Salvador Nasralla, y del nacionalista Nasry “Tito” Asfura, desde que se dio el primer corte de los resultados, la noche del domingo 30 de noviembre.

No obstante, la tensión también abraza a los candidatos a diputados en los 18 departamentos de Honduras, y a los aspirantes a alcaldes y regidores de las 298 corporaciones municipales.

Fuentes del CNE informaron que este proceso podría comenzar el próximo sábado, no obstante la consejera Cossette López, únicamente se limitó a informar que será en los próximos días.

Jorge Zelaya, diputado del partido de la estrella solitaria, expresó que se debe contar voto por voto en el escrutinio especial, porque a pesar que su candidato va a remontar deben cuidar las diputaciones y las corporaciones municipales, en las que llevan la mayoría a nivel nacional.

Yuri Sabas, diputado de la bandera rojo blanco y rojo, declaró que la etapa uno está por terminar, que son las actas que no presentan problemas, luego viene la etapa dos, que son las actas que presentan inconsistencias.

El CNE comenzará en los próximos días el escrutinio especial de las actas.

 (Foto: El Heraldo)

“Todo el pueblo hondureño tiene que estar atento para que se respete la democracia y el mandato del pueblo”, advirtió el candidato a diputado por el departamento de Choluteca en el sur de Honduras.

¿Qué son las inconsistencias?

Bladimir Bastida, director de capacitación y transporte electoral del CNE, explicó a EL HERALDO que las inconsistencias se presentan cuando un acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al momento que se hace el envío.

En ese proceso no tiene que ver si una marca está bien o no en la papeleta, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir, que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total.

Esa es una de las validaciones aritméticas más importantes y que suele ocurrir en más de algún caso en los diferentes niveles electivos, ya que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) cometen algún error aritmético.

Otra validación aritmética es la de las papeletas recibidas, menos las utilizadas y las sobrantes, debe ser igual al número asignado a esa JRV, lo mismo se hace con la hoja de control de votantes.

En esa hoja van los nombres de los ciudadanos que votaron en determinado centro, también el de los miembros de JRV que ejercieron el sufragio, el de los custodios informáticos que votaron, y el total debe coincidir.

Una vez que retorne todo el material electoral, se comenzará con el escrutinio especial.

 (Foto: El Heraldo)

Para saber cuánto tiempo llevará esa validación va a depender de cuánto es el gran total de actas con inconsistencia, que hasta la tarde de este miércoles eran 2,198.

Estimó que generalmente suele tardar aproximadamente una hora por cada acta del nivel presidencial, y una hora por cada acta del nivel de corporación municipal, mientras que el de diputado va a depender el departamento.

¿Cuando comienza?

Bastida explicó que el momento de cuándo comienza el escrutinio especial lo define el CNE, una vez que se haya culminado el conteo de las actas que no presentaron problemas y que entran al sistema.

El escrutinio especial está integrado por diferentes direcciones del CNE, observadores de diferentes misiones, tanto nacionales e internacionales, cada una de las juntas de verificación y el recuento los presencian representantes de los cinco partidos políticos en contienda.

El funcionario electoral detalló que en este momento el escrutinio especial es fundamental, debido a la reñida cantidad de votos consignados a los candidatos uno y dos, y eso pueden definir la elección.

Germán Lobo, exconsejero suplente del CNE, indicó que tiene conocimiento que este proceso va a iniciar el sábado 6 de diciembre con la revisión de oficio de todas aquellas actas que presentaron algún problema.

Estos pueden ser que el balance no les da, porque no cuadran las cifras, ya que de repente recibieron 350 papeletas y al final ellos reflejan que tuvieron un volumen de votos mayor que eso y si van con firma o no.

Consideró que hasta el momento el volumen es bien pequeño, son más de 2,000 actas que se pueden sacar en una semana o a más tardar en 12 días, porque luego sigue el proceso de la impugnación, que es cuando los ciudadanos se manifiestan que no están de acuerdo con los resultados de algunas JRV y se debe revisar.

Para Lobo, ese escrutinio es crucial porque si se multiplican 2,000 actas y, por un promedio de 120 votos, son 240,000 marcas, y como está tan cerrado el resultado, con un voto se puede definir este proceso electoral.

Los candidatos deben respetar los tiempo que le concede la Ley al CNE para dar los resultados electorales definitivos.

 (Foto: El Heraldo)

Lobo llamó a los candidatos a respetar la institucionalidad del CNE, porque es el único autorizado para dar los datos oficiales, es decir, que los ganadores se darán a conocer hasta que se haga la declaratoria oficial. La Ley Electoral establece 30 días, lo que significa que tienen hasta el 30 de diciembre para hacerlo.

Para el exconsejero del CNE, Kelvin Aguirre, “el escrutinio especial definitivamente puede ser crucial, más en una elección tan cerrada como la que estamos viviendo, que la diferencia entre los dos candidatos más votados es muy ajustada, de menos del u1%”.

Precisó que el escrutinio especial puede definir la elección, inclinando la balanza para cualquiera de los dos lados, porque el recuento de votos es para las actas que tienen inconsistencias o son ilegibles.

Consideró que “esta es la elección más ajustada en nuestra historia democrática, cada acta, cada voto cuenta y el escrutinio especial sin duda puede definir el resultado final”.

Recomendó a los candidatos tener serenidad, tranquilidad y responsabilidad, ya que lo más prudente en este momento es evitar proclamarse ganadores y esperar que el CNE termine el escrutinio oficial de resultados.

Los partidos deben esperar los últimos resultados para poder declararse ganadores.

 (Foto: El Heraldo)

El único resultado oficial en Honduras es el del ente rector de los procesos electorales, el CNE. “Proclamarse ganadores anticipadamente solo aumenta la tensión en nuestro país que lo que más necesita es calma y estabilidad”, recomendó.

Subrayó que se debe recordar que el CNE está en tiempo y forma para hacer la declaratoria de resultados, ya que la Ley Electoral prevé un plazo de 30 días para realizarla, y su fecha límite es el 30 de diciembre.

