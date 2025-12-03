¿Qué es el escrutinio especial y por qué es clave en las elecciones generales?

Bladimir Bastida, director de capacitación y transporte electoral del CNE, explicó a EL HERALDO que las inconsistencias se presentan cuando un acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/intermitencia-sistema-cne-mantenimiento-retrasa-conteo-electoral-elecciones-honduras-2025-FH28491664" target="_blank">Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)</a> al momento que se hace el envío.En ese proceso no tiene que ver si una marca está bien o no en la papeleta, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir, que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total.