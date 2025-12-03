CNE iniciará la próxima semana el escrutinio especial de actas con inconsistencias

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará la próxima semana el escrutinio especial de 2,177 actas con inconsistencias, equivalente al 79.56% del total revisado durante el escrutinio preliminar. La revisión comenzará entre el fin de semana o el lunes siguiente, una vez concluida la publicación de las actas transmitidas y de las incluidas en el escrutinio definitivo. Este paso es indispensable para cerrar el escrutinio general y avanzar hacia la declaratoria oficial de resultados. El proceso se llevará a cabo en el Centro Logístico Electoral (CLE), con la participación y vigilancia de los partidos políticos y observadores nacionales e internacionales.

Proceso

Durante el escrutinio preliminar, las actas fueron escaneadas e ingresadas al sistema. El software o el personal del CNE marcó como inconsistentes aquellas que presentaban fallas. Para resolverlas, el organismo electoral instala Juntas Especiales de Verificación y Recuento, integradas por personal técnico, representantes de los partidos en contienda y, en muchos casos, observadores. Cuando una maleta electoral es identificada como inconsistente, se abre y se realiza un conteo voto por voto. Al finalizar, se levanta un Acta Especial de Verificación y Recuento, que sustituye legalmente a la original. Sus resultados se ingresan al sistema y se suman al escrutinio general.

Reglamento

El reglamento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y del Escrutinio General contempla dos contingencias para las actas que no se transmiten de forma normal. La primera aplica cuando el acta fue procesada en el kit tecnológico, pero no logró transmitirse; en estos casos, el equipo retorna a la bodega tecnológica para sincronizar la información y enviarla al sistema central. La contingencia dos corresponde a las actas que no pudieron ser escaneadas ni procesadas en la Junta Receptora de Votos (JRV). Estas se extraen en el Centro Logístico Electoral, se escanean masivamente y se transmiten bajo estrictas medidas de auditoría y seguridad. Todas las actas, incluidas las de contingencia, son sometidas a verificación visual y corrección en caso de errores.

Resultados preliminares