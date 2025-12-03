¿Cuándo debe el CNE declarar el ganador de las elecciones generales en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral, tras las reñidas elecciones del 30 de noviembre, tiene establecido en la Ley Electoral el plazo para declarar al ganador de los comicios y a las próximas autoridades que dirigirán Honduras durante el periodo 2026-2030.
El CNE debe declarar oficialmente a los ganadores de las elecciones generales del 30 de noviembre a más tardar el 30 de diciembre, según lo establece la Ley Electoral.
La normativa, en su artículo 284, indica que la institución cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para publicar los resultados finales y emitir la declaratoria, la cual se oficializa posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.
Con el 79.23% de las actas escrutadas, el conteo preliminar coloca a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, en el primer lugar con 1,019,393 votos (40.31 %). Le sigue Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 1,001,179 votos (39.59 %). La candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, suma 480,968 votos (19.02 %).
La diferencia entre Salvador y Asfura es de apenas 18,215 votos, según la actualización registrada a las 10:00am
El CNE recordó que el plazo legal para la declaratoria se mantiene vigente y que, al igual que en procesos anteriores como en 2021, cuando se emitió el 20 de diciembre, la resolución final será publicada dentro del periodo establecido.
Los hondureños acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente que asumirá el 27 de enero de 2026, en sucesión de la actual mandataria Xiomara Castro. Además, votaron por 298 corporaciones municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes del Parlamento Centroamericano.