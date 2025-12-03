¿Cuándo debe el CNE declarar el ganador de las elecciones generales en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral, tras las reñidas elecciones del 30 de noviembre, tiene establecido en la Ley Electoral el plazo para declarar al ganador de los comicios y a las próximas autoridades que dirigirán Honduras durante el periodo 2026-2030.

El CNE debe declarar oficialmente a los ganadores de las elecciones generales del 30 de noviembre a más tardar el 30 de diciembre, según lo establece la Ley Electoral.

La normativa, en su artículo 284, indica que la institución cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario para publicar los resultados finales y emitir la declaratoria, la cual se oficializa posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.