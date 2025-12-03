Nasry Asfura sobrepasa el millón de votos, pero se mantiene segundo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, superó este miércoles -3 de diciembre- el millón de votos en los resultados electorales preliminares.
Al filo de las 9:13 de la mañana, el postal de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) registró que el nacionalista llegó al 1,000,000 de sufragios, aunque sin lograr superar al candidato liberal Salvador Nasralla.
El millón de votos nacionalistas se sumó con 15,159 de las 19,152 actas trasmitidas, es decir, el 79.15%.
No logra remontar
Hasta la reactivación del conteo de votos por parte del CNE el mediodía del martes, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche del 30 de noviembre, pero luego se produjo un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.
Fue la tarde del martes que el nacionalista fue superado por Nasralla y ahora el abanderado del Partido Liberal mantiene una mayor ventaja frente a su contrincante.
Pese a llegar al millón de votos, Asfura es superado por Nasralla por 18,566 votos, una brecha cada vez más amplia.
¿Cómo ha votado el hondureño?
En cuando a la división territorial y poblacional del voto, un análisis de EL HERALDO Plus a los datos compartidos por el CNE, revela que Asfura lidera en 202 de los 298 municipios, un dominio territorial aplastante, aunque concentrado en municipios con menor peso poblacional. Nasralla, en cambio, gana en 81 municipios, pero esos municipios son los que suman más gente y por ende, más votos.
Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), queda relegada con triunfos solo en 14 municipios, un retroceso territorial para el partido oficialista que en noviembre de 2021 arrasó con más de 1.7 millones de votos.