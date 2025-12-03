Nasry Asfura sobrepasa el millón de votos, pero se mantiene segundo

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, superó este miércoles -3 de diciembre- el millón de votos en los resultados electorales preliminares. Al filo de las 9:13 de la mañana, el postal de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) registró que el nacionalista llegó al 1,000,000 de sufragios, aunque sin lograr superar al candidato liberal Salvador Nasralla.

El millón de votos nacionalistas se sumó con 15,159 de las 19,152 actas trasmitidas, es decir, el 79.15%.

No logra remontar

Hasta la reactivación del conteo de votos por parte del CNE el mediodía del martes, Asfura lideraba los resultados preliminares desde la noche del 30 de noviembre, pero luego se produjo un empate técnico muy ajustado entre ambos aspirantes a la Presidencia.

Fue la tarde del martes que el nacionalista fue superado por Nasralla y ahora el abanderado del Partido Liberal mantiene una mayor ventaja frente a su contrincante. Pese a llegar al millón de votos, Asfura es superado por Nasralla por 18,566 votos, una brecha cada vez más amplia.

¿Cómo ha votado el hondureño?