Ana Paola Hall: JRV tiene potestad para extender horario de votación

La ley electoral establece que “la jornada de votación finaliza a las cinco de la tarde. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar la votación por una hora”, aclaró Hall.

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall , explicó a través de un post en X que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tienen autorización para extender el horario de votación.

Asimismo, detalló que “todos los electores que se encuentren haciendo fila a la hora del cierre pueden ejercer el sufragio. Considerando el derecho al voto y la afluencia de votantes que se reporta, las JRV deberían prorrogar la hora de votación”, manifestó la consejera presidenta.

En conferencia de prensa, miembros del Partido Liberal solicitaron una nueva ampliación del tiempo para que más ciudadanos puedan ejercer su voto, pese a la hora adicional anunciada por Hall minutos antes.

En los centros de votación de todo el territorio nacional se reporta una enorme afluencia de personas, por lo que existe la posibilidad de que las urnas se cierren después de las 5:00 p. m.

En un mensaje publicado cerca de las 2:00 p. m., la presidenta del CNE confirmó que hasta ese momento se habían verificado 1,495,865 electores. “Pueblo hondureño, sigan acudiendo a las urnas a votar. ¡El destino de nuestro país está en nuestras manos!”, escribió.

Por su parte, la consejera vocal Cossette López informó que, alrededor de las 3:07 p. m., ya se contabilizaban 2,074,208 electores verificados, cifra que superó la participación registrada en las elecciones primarias, que fue de 2,037,255 votantes.