Cossette López denuncia que se detuvo divulgación de resultados por "mantenimiento"

Tegucigalpa, Honduras.- Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció que el sistema de divulgación de resultados en las elecciones generales se detuvo la tarde de este 3 de diciembre por un "mantenimiento" que no fue informado. La representante del Partido Nacional en el órgano electoral aseguró que este mantenimiento no fue informado a los tres consejeros.

"Es INEXCUSABLE que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa", denunció.

Añadió que "dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente, con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas, que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño".



El lunes por la noche, López ya había denunciado que la empresa contratada para la divulgación de resultados había reportado dos caídas en el sistema durante el 1 de diciembre.

Hasta el momento se han publicado el resultado del 79.60% de las actas a nivel presidencial. Salvador Nasralla tiene 1,023,359 votos, mientras Nasry Asfura cosecha 1,007,528 votos; representando una ventaja de 15,831 votos para el candidato del Partido Liberal. Desde el CNE han informado que la próxima semana iniciará el escrutinio de hasta 2,142 actas con inconsistencias.