Estos son los 23 diputados que están saliendo electos en Francisco Morazán

¿Quiénes son los 23 diputados que están saliendo electos por Francisco Morazán? Luego que el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) volviera a su normalidad, estos son los congresistas que están siendo electos hasta el momento.
1. Kilvett Bertrand - Partido Nacional: El joven está siendo electo por primera vez como el más apoyado en Francisco Morazán superando la barrera de los 82 mil votos.
2. Arnold Burgos - Partido Nacional: El periodista es el segundo más apoyado de departamento superando los 79 mil votos.
3. Iroshka Elvir - Partido Liberal: La esposa de Salvador Nasralla, quien va ganando las elecciones a nivel presidencial, es tercera en el departamento y reeligiéndose con más de 73 mil votos.
4. Adolfo Pineda - Partido Nacional: El joven está logrando ser diputado por primera vez con casi 78 mil votos hasta el momento.
5. Sarai Espinal - Partido Liberal: La comunicadora es la quinta más vota del departamento superando los 71 mil votos.
6. Lissi Cano - Partido Nacional: Está logrando la reelección econ más de 76 mil votos.
7. Gustavo Enrique González - Libertad y Refundación (Libre): Es el candidato de Libre más votado en Francisco Morazán y llegando al Congreso por primera vez con más de 48 mil votos.
8. Rashid Mejía - Partido Liberal: El joven se ubica en el octavo puesto por el cociente, logrando hasta el momento más de 70 mil votos.
9. Johana Bermúdez - Partido Nacional: La doctora está logrando llegar nuevamente al Congreso y ya supera la barrera de los 75 mil votos.
10. Kritza Pérez - Libre: Otra congresista que está logrando la reelección y cosechando, de momento, más de 46 mil votos.
11. Salomón Názar - Partido Liberal: El exjugador y actual técnico del club Lobos de la UPN está consiguiendo llegando por primera vez al Congreso con más de 65 mil votos.
12. Sara Zavala - Partido Nacional: Por cociente es que se ubica en el puesto 12 en Francisco Morazán con más de 75 mil votos. Hay que decir que del puesto 10 en delante se están dando cambio de posiciones entre varios congresistas porque los datos se siguen actualizando.
13. Hugo Noé Pino - Libre: El vicepresidente del Congreso Nacional está logrando la reelección con más de 46 mil votos.
14. Jhosy Toscano - Partido Liberal: Otro parlamentario que está logrando la reelección, se ubica en el puesto 14 por cociente con más de 62 mil votos.
15. María José Sosa - Partido Nacional: Está logrando llegar por primera vez al Congreso con más de 74 mil votos.
16. Lucy Guerrero - Libre: La joven también está logrando llegar por primera al Congreso con más de 46 mil votos.
17. Alia Kafati - Partido Liberal: Con más de 61 mil votos, de momento, está siendo electa por los ciudadanos de Francisco Morazán.
18. Oswaldo José Ramos Aguilar - Partido Nacional: El hijo Oswaldo Ramos Soto (QDDG) sigue los pasos de su padre y está llegando al Congreso con más de 73 mil votos, este puesto lo tiene por el cociente.
19. Clara López - Libre: La expareja de José Carlos Cardona está logrando ser electa con más de 45 mil votos.
Godofredo Fajardo - Democracia Cristiana (DC): El viral candidato se está metiendo por cociente y siendo el único electo, de momento, en la DC.
21. Carlenton Dávila - Pinu: Otro candidato que está logrando ser electo por cociente y siendo el único del Pinu con más de 17 mil votos.
22. Luz Ernestina Mejía - Partido Liberal: Tiene más de 60 mil votos y tiene esta posición por cociente.
23. Fabiola Rosa Vigil - Partido Nacional: Tiene, de momento, el último lugar por cociente con más de 72 mil votos. Mencionar que, del puesto 20 al 23 se pueden ir dando cambios y algunos quedarían fuera de los 23. Puedes ver los resultados oficiales en: https://resultadosgenerales2025.cne.hn/results-presentation