Estos son los 23 diputados que están saliendo electos en Francisco Morazán

Luego que el sistema de divulgación de resultados CNE volviera a su normalidad, estos son los congresistas que están siendo electos hasta el momento

  • 02 de diciembre de 2025 a las 16:19
¿Quiénes son los 23 diputados que están saliendo electos por Francisco Morazán? Luego que el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) volviera a su normalidad, estos son los congresistas que están siendo electos hasta el momento.

Foto: El Heraldo
1. Kilvett Bertrand - Partido Nacional: El joven está siendo electo por primera vez como el más apoyado en Francisco Morazán superando la barrera de los 82 mil votos.

Foto: Cortesía redes
2. Arnold Burgos - Partido Nacional: El periodista es el segundo más apoyado de departamento superando los 79 mil votos.

Foto: Cortesía redes
3. Iroshka Elvir - Partido Liberal: La esposa de Salvador Nasralla, quien va ganando las elecciones a nivel presidencial, es tercera en el departamento y reeligiéndose con más de 73 mil votos.

Foto: Cortesía redes
4. Adolfo Pineda - Partido Nacional: El joven está logrando ser diputado por primera vez con casi 78 mil votos hasta el momento.

Foto: Cortesía redes
5. Sarai Espinal - Partido Liberal: La comunicadora es la quinta más vota del departamento superando los 71 mil votos.

Foto: Cortesía redes
6. Lissi Cano - Partido Nacional: Está logrando la reelección econ más de 76 mil votos.

Foto: Cortesía redes
7. Gustavo Enrique González - Libertad y Refundación (Libre): Es el candidato de Libre más votado en Francisco Morazán y llegando al Congreso por primera vez con más de 48 mil votos.

Foto: Cortesía redes
8. Rashid Mejía - Partido Liberal: El joven se ubica en el octavo puesto por el cociente, logrando hasta el momento más de 70 mil votos.

Foto: Cortesía redes
9. Johana Bermúdez - Partido Nacional: La doctora está logrando llegar nuevamente al Congreso y ya supera la barrera de los 75 mil votos.

Foto: Cortesía redes
10. Kritza Pérez - Libre: Otra congresista que está logrando la reelección y cosechando, de momento, más de 46 mil votos.

Foto: Cortesía redes
11. Salomón Názar - Partido Liberal: El exjugador y actual técnico del club Lobos de la UPN está consiguiendo llegando por primera vez al Congreso con más de 65 mil votos.

Foto: Cortesía redes
12. Sara Zavala - Partido Nacional: Por cociente es que se ubica en el puesto 12 en Francisco Morazán con más de 75 mil votos. Hay que decir que del puesto 10 en delante se están dando cambio de posiciones entre varios congresistas porque los datos se siguen actualizando.

Foto: Cortesía redes
13. Hugo Noé Pino - Libre: El vicepresidente del Congreso Nacional está logrando la reelección con más de 46 mil votos.

Foto: Cortesía redes
14. Jhosy Toscano - Partido Liberal: Otro parlamentario que está logrando la reelección, se ubica en el puesto 14 por cociente con más de 62 mil votos.

Foto: Cortesía redes
15. María José Sosa - Partido Nacional: Está logrando llegar por primera vez al Congreso con más de 74 mil votos.

Foto: Cortesía redes
16. Lucy Guerrero - Libre: La joven también está logrando llegar por primera al Congreso con más de 46 mil votos.

Foto: Cortesía redes
17. Alia Kafati - Partido Liberal: Con más de 61 mil votos, de momento, está siendo electa por los ciudadanos de Francisco Morazán.

Foto: Cortesía redes
18. Oswaldo José Ramos Aguilar - Partido Nacional: El hijo Oswaldo Ramos Soto (QDDG) sigue los pasos de su padre y está llegando al Congreso con más de 73 mil votos, este puesto lo tiene por el cociente.

Foto: Cortesía redes
19. Clara López - Libre: La expareja de José Carlos Cardona está logrando ser electa con más de 45 mil votos.

Foto: Cortesía redes
Godofredo Fajardo - Democracia Cristiana (DC): El viral candidato se está metiendo por cociente y siendo el único electo, de momento, en la DC.

Foto: Cortesía redes
21. Carlenton Dávila - Pinu: Otro candidato que está logrando ser electo por cociente y siendo el único del Pinu con más de 17 mil votos.

Foto: Cortesía redes
22. Luz Ernestina Mejía - Partido Liberal: Tiene más de 60 mil votos y tiene esta posición por cociente.

Foto: Cortesía redes
23. Fabiola Rosa Vigil - Partido Nacional: Tiene, de momento, el último lugar por cociente con más de 72 mil votos. Mencionar que, del puesto 20 al 23 se pueden ir dando cambios y algunos quedarían fuera de los 23. Puedes ver los resultados oficiales en: https://resultadosgenerales2025.cne.hn/results-presentation

 Foto: Cortesía redes
