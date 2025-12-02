  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE

Los liberales celebran entre gritos y saltos que Salvador Nasralla remontó en los nuevos datos que está brindando el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aquí las imágenes

  • 02 de diciembre de 2025 a las 14:23
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
1 de 10

Los liberales celebran la remontada de Salvador Nasralla, quien está superando a Nasry Asfura en los nuevos datos brindados por el Consejo Nacional Electoral.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
2 de 10

A las 2:00 de la tarde, el CNE habilitó sus plataformas en el centro de cómputo y ahí se actualizaron los datos a favor de los liberales.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
3 de 10

A las 2:06 de la tarde, Salvador Nasralla sumaba 769,768 votos contra 768,833 del candidato nacional Nasry Asfura.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
4 de 10

En ese momento, ya se han transmitido 11,673 de 19,152 actas, es decir, el 60.95%.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
5 de 10

Esta noticia llenó de algarabía el búnker del Partido Liberal.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
6 de 10

Cabe mencionar que la información está cambiando cada cinco minutos, sin embargo, los resultados pueden cambiar.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
7 de 10

El candidato presidencial aún no se ha pronunciado tras los nuevos datos.
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
8 de 10

Nasralla y el candidato nacionalista Nasry Asfura se disputan la presidencia de Honduras.
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
9 de 10

El lunes la diferencia cayó a menos de 5,000 y al mediodía del lunes a 515, a favor de Nasralla.

 Foto: David Romero | El Heraldo
¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE
10 de 10

Sin embargo, este martes, tras la reanudación del sistema este martes, Nasralla está remontando.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Cargar más fotos