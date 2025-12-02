¡Algarabía! Liberales celebran que Salvador Nasralla está remontando en nueva actualización del CNE

Los liberales celebran la remontada de Salvador Nasralla, quien está superando a Nasry Asfura en los nuevos datos brindados por el Consejo Nacional Electoral.
A las 2:00 de la tarde, el CNE habilitó sus plataformas en el centro de cómputo y ahí se actualizaron los datos a favor de los liberales.
A las 2:06 de la tarde, Salvador Nasralla sumaba 769,768 votos contra 768,833 del candidato nacional Nasry Asfura.
En ese momento, ya se han transmitido 11,673 de 19,152 actas, es decir, el 60.95%.
Esta noticia llenó de algarabía el búnker del Partido Liberal.
Cabe mencionar que la información está cambiando cada cinco minutos, sin embargo, los resultados pueden cambiar.
El candidato presidencial aún no se ha pronunciado tras los nuevos datos.
Nasralla y el candidato nacionalista Nasry Asfura se disputan la presidencia de Honduras.
El lunes la diferencia cayó a menos de 5,000 y al mediodía del lunes a 515, a favor de Nasralla.
Sin embargo, este martes, tras la reanudación del sistema este martes, Nasralla está remontando.