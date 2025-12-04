  1. Inicio
Joel Navarrete: “La presidenta tardó mucho en cambiar al ministro de Educación”

El expresidente del Copemh manifestó que la Secretaría de Educación no mostró cambios sustanciales en cuanto a calidad educativa bajo el mando de Daniel Esponda.

  • 04 de diciembre de 2025 a las 18:08
 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La sorpresiva destitución del profesor Daniel Esponda como ministro de Educación por parte de la presidente Xiomara Castro, generó reacciones en el sector magisterial, donde algunos dirigentes consideran que la decisión debió tomarse antes.

Esponda fue destituido la noche del miércoles, luego que Xiomara Castro lo anunciara mediante una publicación en la red social X; en su lugar la mandataria ordenó al viceministro Jaime Rodríguez, que asuma la Secretaría de Educación (Seduc) como ministro por ley.

El despido del ahora exfuncionario no sorprende a Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).

"La presidenta Xiomara Castro se tardó mucho en hacer el cambio del ministro de Educación porque no se le cumplió totalmente al pueblo hondureño en darle una educación de calidad", dijo.

El exdirigente magisterial opinó que la Seduc no tuvo un cambio sustancial durante tuvo las riendas el profesor Esponda.

"Lo otro que no se le hizo a la Secretaría de Educación fue haber estructurado un currículo que realmente pudiéramos decir que hubo un cambio sustancial en el sistema educativo nacional.

Sencillamente quitaron dos clases y le pusieron dos clases más. Creo que eso no contribuye absolutamente en nada en el bienestar de la educación pública del país", apuntó.

Aunque reconoció logros del ministro como la mejora en la infraestructura escolar, la entrega de la merienda escolar y la matrícula gratis; enumeró algunos desaciertos como la falta de critica constructiva por parte de Esponda.

"Hay muchos desaciertos que se cometieron en la Secretaría; la forma del ministro de educación, todo aquel que lo adversaba pues lo callaba, hasta que lo sacaba prácticamente. Yo creo que así no se construye una sociedad diferente en materia educativa", expresó Navarrete.

El docente de la zona norte concluyó que el nombramiento de Jaime Rodríguez a cargo de la Seduc no alterará nada a lo interno de la institución, puesto que solo faltan dos meses para que una nueva administración asuma el poder.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

