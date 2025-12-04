Confraternidad Evangélica pide a candidatos presidenciales esperar la declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras hizo un fuerte llamado a los candidatos presidenciales, Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura a esperar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proclamarse ganadores.

Ante el estrecho escrutinio presidencial y la denuncia de inflación de votos por parte del Partido Nacional, la Confraternidad emitió un comunicado a que en los candidatos prevalezca "la prudencia, la serenidad y la paciencia".

"Es imperativo que todos esperemos con disciplina cívica la declaratoria y los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no tengamos candidatos que se autoproclaman vencedores", indicó.

"La estabilidad y la transparencia del proceso requieren de un acatamiento irrestricto a los canales institucionales establecidos, garantizando que la verdad electoral y la paz social no sean comprometidas por intereses particulares", dijo la Confraternidad.