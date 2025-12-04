Confraternidad Evangélica pide a candidatos presidenciales esperar la declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- La Confraternidad Evangélica de Honduras hizo un fuerte llamado a los candidatos presidenciales, Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura a esperar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para proclamarse ganadores.
Ante el estrecho escrutinio presidencial y la denuncia de inflación de votos por parte del Partido Nacional, la Confraternidad emitió un comunicado a que en los candidatos prevalezca "la prudencia, la serenidad y la paciencia".
"Es imperativo que todos esperemos con disciplina cívica la declaratoria y los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no tengamos candidatos que se autoproclaman vencedores", indicó.
"La estabilidad y la transparencia del proceso requieren de un acatamiento irrestricto a los canales institucionales establecidos, garantizando que la verdad electoral y la paz social no sean comprometidas por intereses particulares", dijo la Confraternidad.
Asimismo, mencionó que el ejercicio cívico se debe aprovechar como una oportunidad para dar "continuidad al proceso de perfectibilidad que exige nuestro sistema democrático".
Además, felicitó a la población por el ejemplo de civismo y madurez democrática que demostró en las urnas durante el proceso del domingo 30 de noviembre.
"Su participación ordenada en el sufragio constituye el pilar fundamental en la construcción de la Honduras de justicia, paz y oportunidades que todos anhelamos. Cada voto emitido ratifica el compromiso con la vía institucional y democrática de la nación", expresó.
Finalmente, instaron a las instituciones del proceso electoral a una "reflexión profunda sobre los desafíos enfrentados y la unidad de esfuerzos para fortalecer nuestras instituciones, fomentar la cohesión nacional y asegurar la justicia para todos los ciudadanos. La democracia es una obra continua que requiere la máxima dedicación y la mejor voluntad de sus integrantes".